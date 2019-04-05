Жители челябинского поселка попали в "блокадное кольцо из-за железнодорожных путей" и требуют от властей построить мост

Жители Новосинегласово собрали более тысячи подписей за строительство моста, который свяжет поселок с Челябинском.

В обращении, которое адресовано врио губернатора Алексею Текслеру и главе Челябинску Владимиру Елистратову, жители требуют в кратчайшие сроки осуществить строительство моста над железнодорожным переездом №9 "Перегона Смолино-Челябинск-Южный". По словам жителей, они "отрезаны от современного мира" и вынуждены выезжать из дома на 2-3 часа раньше, чтобы не опоздать на работу и не получить выговор или штраф. Своевременно добраться до поселка не могут скорая, полиция и пожарыне.

"Около 20 тыс. людей, попавших в блокадное кольцо из-за железнодорожных путей вокруг микрорайона, вынуждены жить в деревенских условиях, при этом оплачивать налоги и сборы как жители города-миллионника", - говорится в документе.

В региональном обкоме КПРФ Накануне.RU рассказали, что есть проект благоустройства от 2006 года, подписанный архитектором города в 2010 году, который предусматривает пять выездов из поселка, три с выходом на Троицкий тракт, и два моста, соединенные автодорогой вдоль ж/д путей. Но в настоящий момент ни один выезд, так и не построен.

Жители понимают, что строительство моста — это дорогостоящий проект, но без него невозможно дальнейшее расширение поселка.

Как рассказал глава Советского района Челябинска Владислав Макаров, на строительство моста, который свяжет поселок с Челябинском, нужно более 300 млн руб. Однако, когда будет реализован этот проект, неизвестно. В 2019 году запланирован капитальный ремонт переезда с асфальтированием проезжей части. Кроме того, ЮУЖД пошла на встречу жителям поселка и пересмотрела движение поездов. Теперь составы будут идти в обход Новосинеглазово, а переезд будет открыт с 7 утра до 22 часов.

При этом власти признают, что это снимает остроту проблемы, но не решает ее. Строительство автомобильного путепровода необходимо.

"От Новосинеглазово до Челябинска – 20 километров. Но дорога порой занимает несколько часов. Простаивать приходится на железнодорожном переезде. В часы пик у шлагбаума выстраиваются многокилометровые пробки. Путь через него – это дорога жизни для целого поселка. 16 тысяч человек со всех стороны окружены железным кольцом. В заторах вместе со всеми стоят "скорые" и пожарные, теряя драгоценные минуты", - говорит депутат Госдумы Анатолий Литовченко.