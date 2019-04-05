"Об этих изысканиях было доложено": Путин ознакомился с исследованием про нехватку обуви у россиян

В Кремле заявили, что Владимир Путин знает об исследовании Росстата, согласно которому подавляющее большинство жителей страны едва способно сводить концы с концами.

Напомним, специалисты выяснили, что ожидания от "прожиточного минимума" у семей разнятся с пониманием о насущных деньгах и минимальных стандартах государства. Упоминались и разные строчки в списках расходов домохозяйств: выяснилось, что вопрос одежды и обуви стоит остро. Так, 35,4% семей не могут приобрести каждому члену семьи две пары сезонной обуви, обходясь одной парой несколько лет.

Ранее Пескова удивил вопрос про нехватку обуви у россиян. Он заявил, что будет признателен Росстату за разъяснение приведенных данных.

Сегодня представителя Кремля вновь спросили об этом. По его словам, президент Владимир Путин ознакомился с исследованием Росстата об условиях жизни в стране - "об этих изысканиях было доложено". Песков уточнил, что в Кремле ознакомились и с разъяснениями, которые ведомство представило по поводу своего исследования.

Однако он заметил, что до сих пор не может понять критерии, по которым оно проводилось, сообщают "Вести".

"Почему именно обувь? Видимо, это какой-то "говорящий" параметр", - заключил Дмитрий Песков.

Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что за "неугодное" исследование в Росстате теперь "нагнут кого надо".