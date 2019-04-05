05 Апреля 2019
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Общество Пермский край

"Теплоэнерго" начал работу по скорректированной схеме обращения с отходами

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края скорректировало региональную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Работа по обновленной схеме началась с 1 апреля. Ранее в Пермском крае действовало 13 объектов размещения отходов.

Министерство включило в территориальную схему шесть дополнительных площадок, расположенных в Очере, Нытве, Губахе, Чайковском, Лысьве и в деревне Ключики Пермского района. Суммарные мощности новых объектов позволят принимать 254 тысячи тонн отходов в год.

Как пояснили в ведомстве, корректировка схемы позволила снизить нагрузку на уже действующие объекты и оптимизировать транспортные потоки. Одной из основных задач, которые удалось решить, стала разгрузка полигона в Чернушке. С 1 апреля объект принимает отходы только Чернушинского района.

"Министерство будет вести работу по методологической корректировке действующей схемы в течение всего 2019 года. По итогам года работы регионального оператора мы поймем реальные показатели образования отходов в регионе. Кроме того, сейчас ведомство анализирует действующие нормативы накопления твердых коммунальных отходов для населения и юридических лиц", – рассказал и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александр Шицын.

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"Теплоэнерго" начал работу по скорректированной схеме обращения с отходами

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Теги: теплоэнерго, мусорная реформа



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