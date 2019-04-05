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Абызов оценил "кейтеринг" СИЗО "Лефортово": Еда "как домашняя". Условия содержания бывшего министра

Бывший министр Михаил Абызов, находящийся в СИЗО "Лефортово" по обвинению в махинациях на 4 млрд руб, освоился в изоляторе и похвалил местную кухню. Об этом сообщает Общественная наблюдательная комиссия Москвы. В частности, Абызов назвал питание "почти домашним", при том в некоторые дни оно лучше, чем обычно, передает РИА Новости.
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Абызов пока содержится в двухместной "карантинной" камере, в которой нет горячей воды и не работает телевизор.

В библиотеке СИЗО после ареста Абызов взял Библию, романы "Доктор Живаго", "Мастер и Маргарита" и другие книги. По словам ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, бывший министр их уже прочитал и заказал новые, сообщает Lenta.

Отметим, ранее правозащитники проверяли "кейтеринги" столичных СИЗО и "Лефортово" не участвовало в рейтинге, поскольку автоматически заняло бы первое место. С учетом специфики и достаточно небольшого количества содержащихся здесь людей, это СИЗО обеспечивается питанием по отдельному плану, писала тогда газета Известия.

Добавим, что сенатор Рауф Арашуков, также находящийся в "Лефортово", ранее отказался от питания в изоляторной столовой. Он сказал, что намерен питаться только своей едой, потому будет ждать передачек. На замечание, что их может не быть несколько дней, он заметил, что у него имеются запасы, писал об этом Life.

По данным из открытых источников, питание в СИЗО трехразовое из расчета 72 рубля в день на одного арестанта. На эту сумму повара должны умудриться обеспечить энергетическую ценность блюд на уровне 2600-3000 калорий.

Примерное меню в СИЗО такое. Завтрак: перловая, овсяная или пшенная каши, приготовленные на воде; кусочек масла; хлеб; какао. Обед: на первое суп – щи, рассольник, солянка, борщ или гороховый суп; на второе - картофельное пюре, гречка или рис с котлетой или мясом, стакан компота и кусочек хлеба. Ужин: гречка; картофельное пюре; рисовая каша с рыбой или мясом; творог или йогурт; стакан сока; хлеб.

В СИЗО заключенным на стол не выставляется пищевая соль. Они едят блюда той солености, которой они есть, невзирая на предпочтения. Это объясняется тем, что очень многие осужденные натирали подмышки солью, после чего у них поднималась температура. Таким образом они пытались избежать суда, сообщает Правовой центр.

СИЗО рассчитано на содержание 300 заключенных. Камера имеет площадь 8 кв.м. В ней находится по 2-3 человека. Кровати расположены ярусами, в комнате есть холодильник, телевизор, стол и лавочки, полка и окно с решеткой. С 2017 года в многие камеры была проведена горячая вода, ее в камерах включают только на три часа. Санузел не отделен от камеры.

Подозреваемым можно перечислять денежные средства, на которые они имеют право приобрести продукты питания и предметы первой необходимости в местном ларьке. Деньги зачисляются на их лицевые счета.

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Абызов оценил "кейтеринг" СИЗО "Лефортово": Еда "как домашняя". Условия содержания бывшего министра

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Теги: сизо лефортово, содержание, питание, михаил абызов



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