05 Апреля 2019
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Общество Центральный ФО Москва

Глава ГИБДД Москвы подал рапорт об отставке по собственному желанию

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко официально покинул свой пост. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе столичного Главка.
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Генерал-майор полиции подал рапорт об отставке по собственному желанию. Кто будет исполнять обязанности Коваленко, в пресс-службе не уточнили.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Виктор Коваленко покидает свой пост якобы из-за аварии со смертельным исходом на Можайском шоссе, которая произошла 25 марта. Тогда столкнулись Mercedes Gelandewagen и "Нива".

Пассажир российского автомобиля - женщина - скончалась на месте. Мужчина с дочерью были доставлены в больницу, но спасти девочку врачам не удалось.

Водитель Gelandewagen скрылся с места происшествия, но после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова сам пришел в полицию. Утверждалось, что виновник скрылся якобы из-за того, что его не остановили инспекторы ГИБДД.

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Глава ГИБДД Москвы подал рапорт об отставке по собственному желанию

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Теги: Москва, ГИБДД, отставка, рапорт, ДТП



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Ранее 25.03.2019 15:25 Мск В Москве водитель Gelandewagen сбежал с места смертельного ДТП

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