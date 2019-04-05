Глава ГИБДД Москвы подал рапорт об отставке по собственному желанию

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко официально покинул свой пост. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе столичного Главка.

Генерал-майор полиции подал рапорт об отставке по собственному желанию. Кто будет исполнять обязанности Коваленко, в пресс-службе не уточнили.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Виктор Коваленко покидает свой пост якобы из-за аварии со смертельным исходом на Можайском шоссе, которая произошла 25 марта. Тогда столкнулись Mercedes Gelandewagen и "Нива".

Пассажир российского автомобиля - женщина - скончалась на месте. Мужчина с дочерью были доставлены в больницу, но спасти девочку врачам не удалось.

Водитель Gelandewagen скрылся с места происшествия, но после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова сам пришел в полицию. Утверждалось, что виновник скрылся якобы из-за того, что его не остановили инспекторы ГИБДД.