05 Апреля 2019
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Политика Центральный ФО В России

"Ты мне это рассказываешь?" Соловьев жестко пресек оскорбления евреев на ВГТРК

Ведущий ВГТРК Владимир Соловьев выгнал из студии польского гостя за оскорбления евреев.

Во время записи программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Якуб Корейба попытался оправдать убийства польских евреев во время Второй мировой войны тем, что это "внутреннее дело Польши" и "Польша никому ничего не должна".

"Ты сидишь здесь коленочка на коленочку и ты через губу, мне, еврею, рассказываешь об уничтоженных евреях и говоришь, что мы омерзительные шовинисты? …Ты все сказал? А теперь пошел вон отсюда!" - гневно заявил Соловьёв. Его слова приводит "Регнум".

Напомним, "показательные" изгнания с российских политических ток-шоу скандальных иностранных гостей происходят регулярно. Тем не менее продюсеры программ продолжают их приглашать. Например, телеведущий Андрей Норкин дрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым. Страсти накалились в тот момент, когда германский парламентарий Андреас Маурер рассказал о погибших детях в Донбассе - ранее он лично посетил зону конфликта. Сам Соловьев выгонял из студии двух экспертов - Араика Степаняна и Грэга Вайнера, гости программы тоже чуть было не начали драться.

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"Ты мне это рассказываешь?" Соловьев жестко пресек оскорбления евреев на ВГТРК

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Теги: Владимир Соловьев, Якуб Корейба 



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