05 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Саакашвили, считает что Порошенко довел Украину "до ручки на трезвую голову", а Онищенко - что на пьяную

Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко не алкоголик, но проблема в том, что он "на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на неэффективность управления". Об этом Саакашвили написал в Facebook, комментируя то, что Порошенко по приглашению другого кандидата в президенты Владимира Зеленского сегодня утром сдал анализы на алкоголь и наркотики.
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А вот бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что Порошенко "зависим от алкоголя, это видно по всему: по его психике, по моторике, по его внешнему виду", а сегодняшние анализы подделали. По его мнению, анализы просто могли быть отрицательными из-за того, что в данный момент Порошенко был трезв, и не более того.

"То, что он алкоголезависимый человек, это очевидно. Очевидно, и это даже не обсуждается", - цитирует Онищенко РИА Новости.

Отметим, что главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый объявил, что результаты экспресс-теста анализов Порошенко показали, что в его организме психоактивные вещества отсутствуют.

На этом фоне приободренный Порошенко даже высказался за то, чтобы принять закон об обязательной медицинской экспертизе в отношении алкогольной и наркотической зависимостей для кандидатов в президенты.

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Саакашвили, считает что Порошенко довел Украину "до ручки на трезвую голову", а Онищенко - что на пьяную

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Михаил Саакашвили



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