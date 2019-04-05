Адвокат Кокорина прокомментировала фото "потолстевшего" в СИЗО футболиста

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала появившуюся информацию о лишнем весе нападающего "Зенита", который в данный момент находится в СИЗО.

По ее словам, вес спортсмена с момента поступления в следственный изолятор не изменился.

"Что касается опубликованных в СМИ фотографий, то был взят такой ракурс, который не позволяет делать выводы о состоянии Александра", - цитирует слова адвоката "РИА Новости".

Также она сказала, что в суд была представлена медицинская карта Кокорина, и вес по состоянию на 2 апреля 2019 года равняется 82 кг.

Отметим, что на официальном сайте "Зенита" в карточке футболиста вес составляет 74 кг.

Кокорин вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым находятся под стражей с 11 октября 2018 года. Срок ареста спортсменов продлен до 25 сентября 2019 года. Они обвиняются в хулиганстве и намеренном нанесении побоев.