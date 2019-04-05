05 Апреля 2019
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Общество В России

Футболист Дмитрий Тарасов поддержал флэшмоб "Учителя тоже люди"

Футболист Дмитрий Тарасов (32) поддержал флэшмоб "Учителя тоже люди", который начался в России после скандала с барнаульской учительницей Татьяной Кувшинниковой.

Напомним, учительница русского языка и литературы опубликовала в соцсетях фото в купальнике, с наградой и на фоне проруби: она участвовала в соревнованиях. После этого ее, якобы, стали травить и даже уволили из школы, мол, пошлость какая – фотографироваться в столь откровенном виде. За красотку-спортсменку начали заступаться как коллеги, так и представители общественности и даже власти. В итоге Кувшинникова нашла новую работу, но уже не в школе, а по всей стране учителя стали выкладывать в соцсети фотографии в купальных костюмах.

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Татьяна Кувшинникова

"Любимая показала фото из флешмоба #Учителятожелюди Абсолютно согласен, жаль, что не могу поддержать фотографией Ничего не вижу криминального в том, что учителя и врачи также, как и все, пользуются социальными сетями и публикуют фотографии с отдыха или в купальнике. В этом нет ничего такого и уж тем более того, что кто-то должен запрещать. В общем, двойные стандарты в 2019 году в эпоху соцсетей не действуют!!!!" – написал на своей странице в Instagram футболист столичного "Локомотива" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.). А вот супруга Тарасова – "вице-мисс Россия 2014" Анастасия Костенко вполне могла бы поучаствовать во флэшмобе: и фигура располагает, и в купальниках Костенко уже не раз фотографировалась.

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Тарасов с предыдущей женой Ольгой Бузовой

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Футболист Дмитрий Тарасов поддержал флэшмоб "Учителя тоже люди"

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Теги: дмитрий тарасов, учителя тоже люди, татьяна кувшинникова



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