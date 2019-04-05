05 Апреля 2019
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Экс-сотрудник АП назвал "надгробие Путина" в Питере "окном Овертона"

Скандал с появившимся напротив Исакиевского собора в Санкт-Петербурге "надгробием Владимира Путина" связан с технологиями психоманипуляции. Как считает политолог, экс-сотрудник Администрации президента Олег Матвейчев, у общества срабатывает так называемый принцип "окон Овертона".

Инцидент с размещением "надгробий" президента не первый, ранее подобная "инсталляция" уже появлялась в Набережных Челнах. "Окно Овертона" - это метод, с помощью которого в общество внедряют идеи, ранее казавшиеся немыслимыми.

"Судя по всему, мы имеем дело с проектом, который, что называется, работает "в долгую" и способен преподнести неприятные сюрпризы. Собственно, он для того и задумывался, чтобы внести разлад в общественное сознание. "Надгробия Путину" - это типичное "Окно Овертона", - считает Олег Матвейчев, слова которого приводит "Регнум".

Однако, по его мнению, эти выходки не достигнут своей дестабилизирующей цели, а еще больше будут способствовать "мобилизации патриотически настроенных граждан".

Напомним, в Санкт-Петербурге после прошедшей акции с установкой "надгробия" сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения "АгитРоссия" Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева.

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Экс-сотрудник АП назвал "надгробие Путина" в Питере "окном Овертона"

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Теги: надгробие путина, окно овертона, олег матвейчев



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