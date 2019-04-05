05 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Свердловские полицейские встретились с бизнесменами, чтобы обсудить борьбу с нарушениями при госзакупках

В ГУ МВД России по Свердловской области состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с объединениями предпринимателей. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель регионального полицейского Главка Валерий Горелых.

По его данным, эта общественная организация создана для более конструктивного взаимодействия правоохранительных органов с представителями бизнес-сообщества. Темой для обсуждения на этот раз стали государственные и муниципальные закупки, а также борьба с нарушениями в данной сфере.

Специалисты управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (УЭБиПК) рассказали участникам встречи о наиболее частых явлениях, влекущих противоправные действия, а именно – предварительный сговор, фиктивные работы или подписание дополнительных соглашений по государственному контракту. За преступления в сфере госконтракта предусмотрена ответственность статьями Уголовного кодекса 200.4, 200.5 и 200.6. Самое суровое наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

встреча свердловских полицейских и бизнесменов(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Как рассказал Валерий Горелых, в настоящее время чаще всего предпринимателей привлекают к ответственности по статьям, связанным с мошенничеством, злоупотреблением должностными полномочиями, превышением должностными полномочиями, служебным подлогом и взяточничеством. Основная проблема состоит в том, что потерпевшая сторона не стремится подать заявление в соответствующие органы, так как в случае выявления факта нарушения закона есть большой риск потерять выгодного партнера.

Прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей надзорного ведомства Свердловской области Вадим Мацкевич сообщил, что только за 2018 год выявлено более 3 тысяч нарушений, к ответственности привлечено 345 должностных лиц. Очень распространено несоблюдение статьи 30 Федерального закона №44, которая предусматривает обязательное размещение отчета на сайте организации о результатах закупок у субъектов малого и среднего бизнеса.

Как отметил полковник Горелых, в завершении мероприятия предприниматели, а также представители МВД и прокураты огласили предложения о повышении эффективности работы координационного совета на 2019 год, а также выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

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Свердловские полицейские встретились с бизнесменами, чтобы обсудить борьбу с нарушениями при госзакупках

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Теги: полиция, бизнес, встреча



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