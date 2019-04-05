"Я возвращаюсь": в сети появились первые кадры нового "Терминатора"

В сети появились первые промо-кадры фильма "Термнатор: Темная судьба" ("Terminator: Dark Fate"). Также стало известно, что лента выйдет в прокат 1 ноября 2019 года.

В официальном титтере проекта, а также в соцсетях актеров появились фотографии из новой части франшизы. Так, Арнольд Шварценеггер опубликовал в своем микроблоге фото, а также написал: "Я возвращаюсь. 1 ноября". В этой серии также можно будет увидеть Сару Коннор в исполнении Линды Хэмилтон.

Напомним, после провала в 2015 году фильма "Терминатор: Генезис" студия Paramount Pictures решила все-таки попробовать перезапустить проект еще раз. Для надежности позвали в продюсеры Джеймса Кэмерона, создавшего вторую – самую успешную часть "Терминатора". Режиссером стал Тим Миллер, ранее работавший над "Дэдпулом".