Отмена райсоветов в Челябинске может принести Текслеру не только поддержку избирателей, но и "дополнительную головную боль"

В Челябинске в сентябре должны пройти выборы в районные советы города. Горожанам предстоит избрать 170 депутатов, 49 из которых пройдут в новый состав городской думы. Несмотря на критику реформы МСУ, вопрос о выборах казалось, что окончательно решен. В конце прошлого года экс-губернатор Борис Дубровский заявил, что в 2019 году практика с районными советами будет продолжена. Однако с приходом к власти нового главы области от двухуровневой системы управления могут отказаться. Врио губернатора, который, как оказалось, сторонник прямых выборов, уже поручил провести социологию, чтобы узнать мнение жителей города о реформе, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в 2014 году Челябинск стал городским округом с внутригородским делением. Семь районов приобрели статус самостоятельных муниципалитетов со своими органами власти, полномочиями и бюджетами. От прямых выборов в гордуму отказались. Теперь городской парламент формируют семь районных советов, которые делегируют в его состав по семь своих представителей. В результате количество депутатов в городе возросло до 170 человек. Депутатов хотели сделать ближе к народу, но на деле оказалось, что полномочия и деньги, остались у города.

Врио губернатора, который является сторонником прямых выборов, был удивлен двухуровневой системой управления, которая существует в Челябинске. Новый руководитель области уже провел по этому вопросу переговоры с лидерами общественного мнения, а также поручил провести социологию, чтобы узнать отношение избирателей к этой системе.

"Мне рассказали о том, что с одной стороны плюс заключается в том, что на одного депутата в районах приходится меньшее количество избирателей и, вроде как, ближе к народу депутаты. С другой стороны, размывается ответственность, и соответственно люди не голосуют за тех депутатов, которые непосредственно попадают в гордуму. Все аргументы имеют право на жизнь. Система действует с 2014 года, но никто не смог рассказать какие-то реальные плюсы", - отметил он.

Окончательное решение Алексей Текслер еще не принял, но не исключил, что после изучения вопроса, в действующую систему могут внести изменения.

"Эта практика с одной стороны имеет право на жизнь, с другой, если я увижу, что она не дает результат, который планировался, я думаю мы можем поставить вопрос, чтобы ее изменять. Я думаю, после изучения будет принято соответствующее решение", - подчеркнул он.

До выборов в районные советы осталось пять месяцев, а до официального старта избирательной кампании еще меньше. Эксперты отмечают, что принятие решения на самом старте кампании может нести риски и для самого врио губернатора.

"Менять правила игры на самом флажке в последний момент это определенный риск. Это полное обнуление договоренностей, это дополнительная головная боль у губернатора и политического блока, которым самим предстоит избираться. Стратегически Текслер обозначил, что прямые выборы лучше, чем непрямые. Ситуация непростая именно, потому что, если такое решение принимать, то оно будет приниматься совсем на флажке", - отметил политолог Александр Мельников.

Директор челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Зырянов считает такое развитие событий маловероятным. Главная причина – дефицит времени. При этом не исключает, что такой политический жест врио губернатора мог бы найти поддержку у избирателей.

"Он оценил ситуацию, как проблемную в его личном восприятии, но не сказал, что собирается ее менять. Наоборот обратил внимание на то, что надо посмотреть, как население относится к этой системе, провести исследование, изучить ситуацию. Это политически правильный шаг. Но мне кажется, что в силу дефицита времени это маловероятно. С другой стороны, это интересный политический жест врио губернатора, который может принести ему дополнительные очки и поддержку населения. Тоже нельзя сбрасывать со счетов потребность в такой поддержке населения и формировании ауры доверия к Текслеру", - подчеркнул он.