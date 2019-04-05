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Манеж "Спартак" в Перми ждет реконструкция: одобрено техническое задание

Замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева провела заседание коллегии по вопросам развития физической культуры и спорта. Одним из вопросов повестки стала реконструкция легкоатлетического манежа "Спартак", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В ближайшее время власти города планируют объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации. Она будет готова в 2020 году. После - в течение нескольких лет здание будет реконструировано. На заседании коллегии было представлено техническое задание по функциональному назначению всех помещений манежа.

На первом этаже манежа будут размещены беговые дорожки длиной 200 метров со скруглениями по радиусу, две легкоатлетических дорожки по 110 метров, планируется обустроить сектор для толкания ядра, яму для прыжков в длину, трибуны, судейскую, комментаторскую кабину, тренажерный зал с раздевалками, конференц-зал.

Кроме того, предстоит обновить зал для занятий бадминтоном, залы единоборств и тренажерный. После реконструкции единовременно в манеже сможет заниматься до 100 легкоатлетов, а в других залах десятки бадминтонистов, единоборцев и других спортсменов.

Напомним, манеж "Спартак" ранее находился в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Власти города выкупили спортивный объект, по рыночной цене 160 млн руб., для того, чтобы сохранить его в интересах жителей.

28 декабря глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак". Возглавил учреждение первый уполномоченный по правам человека в Пермском крае Сергей Матвеев.

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Манеж "Спартак" в Перми ждет реконструкция: одобрено техническое задание

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Теги: манеж спартак, реконструкция, проектно-сметная документация



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