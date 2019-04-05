Наконец-то! Минздрав готовит закон об ответственности для "антипрививочников"

Российское Министерство здравоохранения готовит пакет законопроектов, устанавливающих ответственность для "антипрививочников". Движение, набирающее популярность в России, пропагандирует идеи "мирового заговора фармкомпаний", вреда вакцинации и призывает отказываться от прививок. Во вспышке кори, которая была зафиксирована в России, Европе и на Украине, винят в том числе "антипрививочников".

Один из проектов, о которых говорят в Минздраве, будет устанавливать запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации. Под распространением информации понимается призыв одних лиц к другим с целью побудить отказаться от вакцинации.

Другой проект предлагает внести изменения в Административный кодекс и будет касаться ответственности СМИ за призывы к отказу от вакцинации. Тут же речь пойдет об иных способах распространения информации в информационно-телекоммуникационных сетях информации.

О готовящихся инициативах рассказала первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева в ответ на депутатский запрос зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, передает ТАСС.

Антипрививочное движение или антивакцинаторство - общественное движение, оспаривающее эффективность, безопасность и правомерность вакцинации, в частности — массовой вакцинации. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными данными и характеризуются как "тревожное и опасное заблуждение".

В 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список десяти глобальных угроз для здоровья населения.

"Антипрививочники" считают, что существует мировой заговор фармацевтических компаний, которые навязывают вакцинацию ради обогащения производителей вакцин. Также в этой среде распространяется мнение, что прививки неэффективны и опасны, не необходимы из-за того, что многие болезни уже не существуют в природе (как, возможно, было и с корью). Заблуждения строятся на конспирологических идеях "подтасовки статистики", "ложных исследованиях", "замалчивании информации о побочных действиях" и пр. Кроме того, в числе антивакцинаторов те, кто отказывается от прививок по религиозным мотивам и исходя из прав личности. Есть и совсем экзотичные версии - происки западных спецслужб, капиталистической элиты, имитировании вакцинации, под видом которой осуществляются иные, недобросовестные вмешательства в здоровье популяции, подвергаемой иммунизации (например, стерилизация, индуцирование онкологических заболеваний и пр.