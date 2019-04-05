Наконец-то! Минздрав готовит закон об ответственности для "антипрививочников"

05 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО В России

Наконец-то! Минздрав готовит закон об ответственности для "антипрививочников"

Российское Министерство здравоохранения готовит пакет законопроектов, устанавливающих ответственность для "антипрививочников". Движение, набирающее популярность в России, пропагандирует идеи "мирового заговора фармкомпаний", вреда вакцинации и призывает отказываться от прививок. Во вспышке кори, которая была зафиксирована в России, Европе и на Украине, винят в том числе "антипрививочников".
Читайте также:

Один из проектов, о которых говорят в Минздраве, будет устанавливать запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации. Под распространением информации понимается призыв одних лиц к другим с целью побудить отказаться от вакцинации.

Другой проект предлагает внести изменения в Административный кодекс и будет касаться ответственности СМИ за призывы к отказу от вакцинации. Тут же речь пойдет об иных способах распространения информации в информационно-телекоммуникационных сетях информации.

О готовящихся инициативах рассказала первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева в ответ на депутатский запрос зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, передает ТАСС.

Антипрививочное движение или антивакцинаторство - общественное движение, оспаривающее эффективность, безопасность и правомерность вакцинации, в частности — массовой вакцинации. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными данными и характеризуются как "тревожное и опасное заблуждение".

В 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список десяти глобальных угроз для здоровья населения.

"Антипрививочники" считают, что существует мировой заговор фармацевтических компаний, которые навязывают вакцинацию ради обогащения производителей вакцин. Также в этой среде распространяется мнение, что прививки неэффективны и опасны, не необходимы из-за того, что многие болезни уже не существуют в природе (как, возможно, было и с корью). Заблуждения строятся на конспирологических идеях "подтасовки статистики", "ложных исследованиях", "замалчивании информации о побочных действиях" и пр. Кроме того, в числе антивакцинаторов те, кто отказывается от прививок по религиозным мотивам и исходя из прав личности. Есть и совсем экзотичные версии - происки западных спецслужб, капиталистической элиты, имитировании вакцинации, под видом которой осуществляются иные, недобросовестные вмешательства в здоровье популяции, подвергаемой иммунизации (например, стерилизация, индуцирование онкологических заболеваний и пр.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Наконец-то! Минздрав готовит закон об ответственности для "антипрививочников"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: антипрививочники, антивакцинаторство, конспирология, мировой заговор фармкомпаний



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 248

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети