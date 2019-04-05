05 Апреля 2019
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Военный комендант Екатеринбурга: за испорченную площадь Советской Армии виновные понесли наказание

Военные, по вине которых пострадала плитка на площади Советской Армии в Екатеринбурге, понесли наказание.

Ранее сообщалось, что гусеничная бронетехника Центрального военного округа (ЦВО) подпортила тротуарную плитку, которой вымощен плац. Сигнал об инциденте поступил вчера утром, тогда же информация была оперативно передана квартальным и в администрацию Кировского района. В ЦВО также обещали разобраться.

военная техника, площадь Советской Армии, брусчатка(2019)|Фото: администрация Екатеринбурга

Сегодня, 5 апреля, глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел рабочую встречу с военным комендантом города, подполковником Михаилом Вилль. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, обсуждалась и ситуация на площади Российской Армии: оказалось, что в ЦВО действительно позаботились о сохранности дорожного покрытия, организовав подвоз военной техники к площади на тралах, но нарушили технологию разгрузки: боевая техника должна была съехать с аппарелей трапа точно в месте установки. И если ее необходимо было переставить, а радиус разворота у такой техники большой, то она должна была заехать обратно и подвезена на трале к нужной точке.

военная техника, площадь Советской Армии, брусчатка(2019)|Фото: администрация Екатеринбурга

Михаил Вилль заверил, что виновные сотрудники технического управления уже наказаны. Что это за наказание, военком не уточнил. Как пообещали в администрации, меры по восстановлению благоустройства площади Российской Армии будут приняты.

Отметим, что сейчас на площади проходит выставка инновационных технологий, применяемых в ЦВО: она открылась сегодня утром и продлится до 16 часов завтрашнего дня. В составе экспозиции - более 30 единиц современной военной техники, технические средства разведки, комплексы с беспилотными летательными аппаратами и многое другое.

военная техника, площадь Советской Армии, брусчатка(2019)|Фото: администрация Екатеринбурга

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Военный комендант Екатеринбурга: за испорченную площадь Советской Армии виновные понесли наказание

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Теги: площадь, ЦВО, Екатеринбург



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