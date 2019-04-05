05 Апреля 2019
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина

Украина проиграла России транзитный спор в ВТО

Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.

Напомним, в 2016 году Россия ввела существенные ограничения на транзит украинских товаров в Среднюю Азию, фактически перекрыв кратчайший путь для них через свою территорию. Украина обратилась с жалобой в ВТО против этих ограничений.

Рассмотрев доводы сторон, ВТО приняла позицию России, что политическая ситуация на Украине в 2014-2015 гг. создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности, поэтому ограничение транзита было обоснованным. В ближайшее время ВТО обнародует решение по жалобе Украины против России, пишет "Европейская правда".

Издание отмечает, что это решение крайне неприятно для Украины.

"Во-первых, блокирование транзита привело к резкому падению украинского экспорта на азиатские рынки. Попытки правительства запустить альтернативный маршрут через Черное море и Южный Кавказ потерпели неудачу. Во-вторых, признание правомерности действий Москвы наносит имиджевый удар по Украине и станет прекрасным подарком для российской пропаганды на Западе. Тем более, что это далеко не первый торговый спор с РФ, который Киев проигрывает", - заключает "Европравда".

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Украина проиграла России транзитный спор в ВТО

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Теги: Украина, ВТО, транзит



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