Украина проиграла России транзитный спор в ВТО

Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.

Напомним, в 2016 году Россия ввела существенные ограничения на транзит украинских товаров в Среднюю Азию, фактически перекрыв кратчайший путь для них через свою территорию. Украина обратилась с жалобой в ВТО против этих ограничений.

Рассмотрев доводы сторон, ВТО приняла позицию России, что политическая ситуация на Украине в 2014-2015 гг. создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности, поэтому ограничение транзита было обоснованным. В ближайшее время ВТО обнародует решение по жалобе Украины против России, пишет "Европейская правда".

Издание отмечает, что это решение крайне неприятно для Украины.

"Во-первых, блокирование транзита привело к резкому падению украинского экспорта на азиатские рынки. Попытки правительства запустить альтернативный маршрут через Черное море и Южный Кавказ потерпели неудачу. Во-вторых, признание правомерности действий Москвы наносит имиджевый удар по Украине и станет прекрасным подарком для российской пропаганды на Западе. Тем более, что это далеко не первый торговый спор с РФ, который Киев проигрывает", - заключает "Европравда".