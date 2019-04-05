05 Апреля 2019
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Экономика Свердловская область

Свердловский облсуд отказал "Спецавтобазе" в повышении тарифов на вывоз мусора

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении административного иска к Региональной экономической комиссии Свердловской области (РЭК) от ЕМУП "Спецавтобаза", которая хотела увеличить тариф на вывоз мусора из Восточной зоны в ходе судебного заседания. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

"Спецавтобаза" считала необоснованным включение трат на оргтехнику и программное обеспечение в статью "амортизационных расходов" и разделение их на три года.

Кроме того, ЕМУП посчитал неверным не включение в тариф плату за услуги по работе специалистов с несанкционированными свалками. Экономически необоснованным предприятие посчитало и снижение заработной платы сотрудников организации, включенной в тариф, а также трат по статье "транспортировка ТКО", "индексация потребительских цен", "административные расходы" и "расчетно-кассовое обслуживание

Специалист РЭК пояснил, что траты на оргтехнику и программное обеспечение РЭК были заложены в тариф, но разделены на три года его действия, как и предписывают нормативно-правовые акты. А оплата работы специалистов по работе с несанкционированными свалками не может быть включена в тариф вообще, так как подобные траты возложены на собственников земельного участка.

По мнению прокурора, ЕМУП не представил доказательств экономической необоснованности тарифа, на которую ссылался в административном иске.

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле обслуживает компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца взимается около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома больше.

Добавим, что Свердловская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что в ходе "мусорной реформы" жители региона получили некорректные счета. После этого местные власти решили снизить тариф на вывоз мусора на 12 рублей в месяц.

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Свердловский облсуд отказал "Спецавтобазе" в повышении тарифов на вывоз мусора

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Теги: мусорная реформа, тарифы на вывоз мусора в екатеринбурге, егор свалов, григорий вихорев, спецавтобаза



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Ранее 03.04.2019 14:54 Мск Екатеринбургская "Спецавтобаза" хочет через суд увеличить тариф на вывоз мусора

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