Депутат Валерий Гартунг внес в Госдуму два важных для "превышенцев" "Югры" законопроекта

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Валерий Гартунг внес на рассмотрение в парламент два законопроекта очень важных для вкладчиков-превышенцев, передает корреспондент Накануне.RU.

С особым нетерпением изменений в закон о страховании вкладов ждут вкладчики банка "Югра", который лишился лицензии 28 июля 2017 года. Суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. Обязательства банка "Югра" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. - деньги "превышенцев" - физлиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

Уже почти год свыше 35 тысяч вкладчиков пытаются вернуть свои деньги. За помощью "превышенцы" обращались во всевозможные инстанции, а также к депутатам Госдумы. С учетом мнения мнения заявителей и после консультаций с представителями правительства и Центробанка, депутат Госдумы Валерий Гартунг подготовил два законопроекта, которые, в случае их принятия, помогут существенно увеличить процент возврата.

В первом проекте депутат указывает на несовершенство закона о страховании вкладов и указывает, что бывали ситуации, когда при отзыве лицензии у банков, в числе пострадавших оказывались вкладчики, которые по разным причинам не могли разместить вклад в размерах, не превышающих сумму гарантированного возмещения, в различных банках. К таким причинам парламентарий отнес продажу квартиры, подготовку к покупке другого жилья, концентрацию средств для оплаты на лечение, получение наследства или других разовых выплат, превышающих сумму гарантированного возмещения.

"Для таких вкладчиков предлагается выплата за счет Агентства страхования вкладов 100% суммы, но не более 10 млн рублей. Если у таких вкладчиков открыто несколько счетов, то выплата производится по каждому счету пропорционально их размерам, но не более 10 млн рублей в совокупности", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Отметим, что вкладчики "Югры" такой закон не одобряют. "Превышенцы", отмечают расплывчатость формулировки "трудные жизненные ситуации" и призывают не делить людей на тех, кто пострадал больше, а кто меньше. Особые надежды они возлагают на второй законопроект - в котором предлагается изменить очередность выплат.

"Закон Гартунга" - так его неформально окрестили вкладчики, предлагает изменить очередность требований при процедуре банкротства кредитной организации: требования АСВ перенести во вторую очередь, вместо первой, а первую очередь установить для требований для вкладчиков, сумма вкладов которых превышает сумму гарантированного возмещения. При этом для этих целей предполагается право требования суммы, превышающей сумму гарантированного возмещения, но не превышающую 10 млн руб.

В законе подчеркивается, что государство должно предоставлять дополнительную защиту более слабой стороне, которой являются вкладчики (физические лица). И изменение порядка очередности требований как раз станет таким механизмом защиты.

Для того, чтобы повысить вероятность одобрения законопроектов в Государственной думе, вкладчики регулярно проводят пикеты у здания федерального парламента. Лидер "превышенцев" Николай Николаев заявил, что вкладчики напишут всем депутатам, в ЦБ и проведут еще серию пикетов, для того, чтобы был принят второй закон.

Автор законопроектов Валерий Гартунг отмечает, что на сегодняшний день, по закону о трудных жизненных ситуациях уже есть поддержка Центробанка. По второму законопроекту, предполагающему изменение очередности, пока в ЦБ положительной позиции нет.

"Будем убеждать правительство. Ведь если правительство выделит деньги на финансирование и того, и другого законов, то позиция ЦБ, скорее всего, смягчится. А денег в бюджете достаточно: три триллиона профицита в прошлом году и два триллиона прогнозируется в этом. Я планирую поднять вопрос о защите вкладчиков на встрече с премьер-министром. Буду добиваться, чтобы оба законопроекта были приняты", - пообещал парламентарий.