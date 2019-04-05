В Сочи открыли футбольное поле из переработанных пластиковых стаканчиков

В Олимпийском парке Сочи рядом со стадионом "Фишт" презентовали футбольное поле, целиком созданное из переработанных пластиковых стаканчиков.

На изготовление ушло 2,5 тонны переработанных пластиковых пивных стаканов (50 тыс. штук), которые использовали во время матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, пишет ТАСС.

Производством и подготовкой поля занималась компания "AB InBev Efes" в рамках совместного с Международной федерацией футбола (FIFA) проекта по утилизации пластикового мусора. Стоимость проекта - около 10 млн руб.

Сообщается, что срок службы поля размером 65 на 42 метра большой. Также было объявлено, что поле в будущем перевезут и уложат в Волгоградской области, где на нем смогут играть все желающие.

Накануне в церемонии презентации поля приняли участие министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков и чемпион мира, итальянец Марко Матерацци.