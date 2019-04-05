40 лет назад жители Свердловска начали массово умирать от сибирской язвы

В апреле 1979 года на южной окраине Свердловска (ныне Екатеринбурга) начали развиваться трагические события, которые позже квалифицировали как эпидемия сибирской язвы.

По свидетельствам очевидцев, с 4 по 12 апреля из жизни уходили по 5-8 человек. Первоначально причиной был назван природный фактор - так называемая сибирская язва, попавшая в организм человека с мясом заражённого скота. Однако эта версия была операцией прикрытия, организованной Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР.

Впоследствии удалось установить и доказать, что виной всему – военные разработки микробиологов 19-го городка Минобороны, расположенном в Чкаловском районе. Это признал и бывший президент РФ Борис Ельцин, при котором информацию рассекретили, а также военные, ученые и эксперты.

Выяснили, что в последнюю пятницу марта 1979, когда производство спор сибирской язвы было временно приостановлено, один из работников лаборатории снял загрязнённый фильтр, предотвращавший выброс спор в окружающее пространство. Он оставил об этом записку, но не сделал полагающейся записи в журнале. Начальник следующей смены включил оборудование, и только через несколько часов заметил, что фильтр не установлен.

Облако, состоящее из смертельных спор, вырвалось наружу и по системе вентиляции, имевшей выход в окружающую среду, было разнесено ветром на юг и юго-восток от места выброса, частично прошло над территорией расположенного рядом военного городка № 32, через район Вторчермет и посёлок керамического завода. Сам 19-й городок под облако выброса не попал.

По официальной версии погибло 64 человека. Умерших хоронили в гробах, заполненных смесью хлора и специальных реагентов. Жертв эпидемии погребли на Восточном кладбище Екатеринбурга, в специально отведенном секторе №15, откуда долгое время нельзя было убирать пластиковые венки и цветы (их сжигали там же).

Спустя несколько лет после трагедии бывший начальник особого отдела Уральского военного округа Андрей Миронюк рассказал корреспонденту журнала "Урал", как всё происходило.

"В начале апреля мне стали докладывать, что умерли несколько солдат и офицеров запаса, проходивших сборы в 32-м военном городке, - вспоминал Миронюк. - Недели две мы отрабатывали различные версии: скот, питание, сырье для заводов и так далее. Я попросил у начальника 19-го городка, который находится по соседству с 32-м и где имелась военная лаборатория, карту направления ветров, дувших в те дни со стороны этого объекта. Мне ее дали. Я решил перепроверить данные и запросил аналогичные сведения в аэропорту "Кольцово". Обнаружились существенные расхождения. Тогда мы создали оперативные группы и пошли следующим путем: подробно опросили родственников умерших и буквально по часам и минутам, с конкретной привязкой к местности отметили на карте те места, в которых находились погибшие. Так вот, в определенное время, где-то в 7-8 часов утра, все они оказались в зоне ветров с 19-го городка. Точки местонахождения пациентов протянулись вытянутым овалом с длинной осью примерно в 4 километра- от военного городка до южной окраины Чкаловского района, где плотность населения в 1979 году была 10 тысяч человек на один квадратный километр. Потом люди из КГБ подключили свою технику к служебным кабинетам лаборатории, и мы узнали правду.

Первая вспышка язвы произошла в результате халатности обслуживающего персонал: один из сотрудников лаборатории пришел рано утром и, приступив к работе, не включил защитные механизмы. В результате резко повысилось давление на "рубашку" вентиляционной системы, фильтр лопнул и выпустил на волю смертоносные споры сибирской язвы. Они разлетелись веером по территории, на которой впоследствии начали гибнуть невинные люди. Жертвами стали те, кто рано утром спешил в городок на сборы, на работу, учебу, кто был на балконе, на улице и так далее. Дело ученых решать: было ли то бактериологическое оружие или что-то еще. Мы же знали точно, что источник заразы - военная лаборатория, и ее руководство пыталось скрыть этот факт. Лишь после того, как их припёрли к стенке, специалисты сознались. Тогда-то и была разработана целая программа по дезинформации общественного мнения в стране и мире".

Участник событий 1979 года Виктор Романенко в то время работал заведующим эпидотделом областной санэпидемстанции (позднее, с 1983 года, занимал должность заместителя главного врача ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области").

"Конечно, ситуация была для всех абсолютно неожиданная, - рассказал Накануне.RU врач-эпидемиолог, Заслуженный врач РФ, доктор медицины Романенко. – Аварии стазу придали статус секретной, я столько генералов КГБ больше никогда не видел. Поэтому работать приходилось в сложных условиях, документы изымались моментально, буквально над каждой бумагой стояли проверяющие".

По его воспоминаниям, даже для них – профессионалов-эпидемиологов – случай был "из ряда вон", поскольку в естественных условиях эпидемический процесс так не развивается. Но сильной паники не наблюдалось.

"Да, была нервозность, как среди медработников, так и среди военных и гражданского населения, - говорит Романенко. - У всех возникали вопросы: насколько серьёзна ситуация, можно ли заразиться, какова летальность? Но примерно через две недели ситуацию полностью взяли под контроль. Стало понятно, что опасность сама возникла и сама исчезла: инфекция вылетела, кто-то её вдохнул – и ему досталось... То есть во время аварии была аэрогенная утечка, в ходе беспрецедентных мероприятий её локализовали, и опасность прошла. А от человека к человеку эта инфекция не передаётся".

По мнению эксперта, подобная ситуация в современном Екатеринбурге не может повториться.

"40 лет назад в Свердловске было микробиологическое производство, где применялась живая культура для приготовления вакцины против сибирской язвы, и во время аварии произошло заражение этой культурой определённого круга людей, - объяснил эпидемиолог. – Теперь такого производства просто нет, соответственно, нет и опасности".