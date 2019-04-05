05 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко утром сдали анализы в рамках условий для проведения дебатов, которые накануне выдвинул Зеленский.
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Как сообщало Накануне.RU, в своем видеообращении к Порошенко 3 апреля Зеленский вызвал его на дебаты на стадионе и призвал сдать анализы, чтобы доказать, что среди кандидатов "нет ни алкоголиков, ни наркоманов", намекая на алкоголизм Порошенко. Тот после некоторых колебаний вызов принял и утром пришел сдавать анализы на "Олимпийский".

При этом Зеленский пришел раньше, но не на стадион, а в "Евролаб", так как, по его словам, помещение стадиона находится под контролем властей. Зачем Порошенко пошел сдавать анализы на стадион, он не понимает, так как там нет лаборатории, а только медпункт.

Порошенко же подал дело так, будто это Зеленский принял его предложение о дебатах. Ночью он записал ночное видеообращение, призвав Зеленского "быть мужиком" и не уклоняться от них. Этот ход, вероятно, стал ответом на такой же ход Зеленского, но выглядит явно слабо.

"Я надеюсь, что он дойдет все-таки до стадиона", - сказал Порошенко после сдачи анализов, делая вид, что не знает, что Зеленский утром сдал анализы в другом месте.

Интересно, что процесс сдачи анализов транслировался на странице Порошенко. Он также заявил, что приглашение Юлии Тимошенко быть модератором на дебатах неуважительно для тех, кто голосовал за Тимошенко. Кроме того, нужно провести несколько этапов дебатов, считает олигарх.

Хотя он демонстративно храбрится и пытается перехватить инициативу, похоже, что и в этот раз Зеленский заставил Порошенко играть в свою игру.

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Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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