05 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Прокуратура проверит уральский лицей, где учащиеся нашли упаковку из-под таблетки в борще

В Каменске-Уральском прокуратура организовала проверку в столовой лицея №9 по сообщению СМИ о найденной в борще упаковке от таблеток. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, прокуроры выехали в школу для расследования на месте.

"Будет проверено соблюдение требований к хранению продуктов питания, запрошены документы, удостоверяющие их качество и безопасность, установлено, соблюдена ли была технология приготовления блюд, а также дана оценка соблюдению иных санитарно-эпидемиологических требований к организации питания несовершеннолетних обучающихся", - добавили в ведомстве.

Напомним, вчера в социальной сети появилась информация о том, что ученики нашли в супе кусок упаковки от таблетки. Фотографию опубликовали в группе "Подслушано Каменск-Уральский".

испорченный суп(2019)|Фото: vk.com/Подслушано Каменск-Уральский

Некоторых смутило, что дети едят из кастрюли, но школьники пояснили: работники столовой ставят кастрюлю и тарелки, а ученики сами себе разливают борщ.

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Прокуратура проверит уральский лицей, где учащиеся нашли упаковку из-под таблетки в борще

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Теги: борщ, Каменск-Уральский, столовая, прокуратура, проверка



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Ранее 04.04.2019 16:10 Мск Школьники из Каменска-Уральского нашли упаковку из-под таблетки в борще

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