Предложения воронежских региональных властей учтут при формировании госпрограммы комплексного развития сельских территорий

Заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов принял участие в заседании рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению «Сельское хозяйство», которое прошло накануне в Москве, передает корреспондент Накануне.RU. Рассматривался вопрос о проекте государственной программы комплексного развития сельских территорий. В обсуждении участвовали представители минсельхоза, Госдумы, руководители органов власти Татарстана.

Выступая с докладом, вице-премьер отметил, что Воронежская область стабильно увеличивает производство сельхозпродукции. С 2000 года его объем вырос в целом в 3,2 раза (по Российской Федерации в 1,8 раза). За время реализации действующей программы по развитию сельских территорий проведена значительная работа: построено 718 км водопроводных сетей, 626 км газопроводов, две школы, 10 спортивных площадок, пять фельдшерско-акушерских пунктов, 43 км автомобильных дорог к социальным объектам. На эти цели было направлено 6,5 млрд. рублей.

При этом, обеспеченность сельского населения области питьевой водой составляет 67%, что на 22 % ниже городского населения. Охват детей дошкольным образованием в сельской местности – 41%, что на 36,5 %меньше, чем в городской. В целом, уровень и качество жизни на селе продолжает оставаться существенно ниже городского.

По мнению зампреда областного правительства, для привлечения молодежи и закрепления молодых специалистов на селе необходимо уделить внимание переоснащению технической базы учебных учреждений (износ 70%), капитальному ремонту общежитий, а также созданию современных студенческих кампусов на базе профильных сельскохозяйственных колледжей. Областные власти считают целесообразным акцентировать внимание именно на сельскохозяйственные колледжи. В Воронежской области таких учреждений 17. Для оснащения современным оборудованием необходимо 2,5 млрд рублей.

Виктор Логвинов заявил, что Воронежская область поддерживает предложение об определении Минсельхоза куратором всех мероприятий на сельских территориях, которые должны обеспечивать их развитие по разным направлениям. "Учитывая предполагаемый объем финансирования, - уже в следующем году 100 млрд. рублей, а в последующие не менее 200 млрд. рублей ежегодно - предлагаю рассмотреть возможность создания нового Федерального Агентства по развитию сельских территорий. При этом финансирование строительства необходимых объектов могло бы осуществляться за счет средств отраслевых министерств, средств в рамках новой Госпрограммы, а также средств субъекта и внебюджетных источников", - сказал Виктор Логвинов.

Были высказаны и критические замечания. Проект госпрограммы мероприятий нуждается в доработке. "Напомню, что с 2003 года в рамках программы по социальному развитию села (с 2014 года программы по устойчивому развитию сельских территорий) соцвыплаты на строительство (приобретение) жилья получали работники АПК и социальной сферы на равных условиях. Проектом новой программы исключены из получателей работники социальной сферы, что считаем несправедливым", - сказал заместитель председателя правительства области.

По словам Виктора Логвинова, Воронежская область предлагает сохранить в новой программе прежние категории граждан – получателей социальных выплат (АПК, социальная сфера) и все прежние способы улучшения жилищных условий (строительство, приобретение). Кроме того, учитывая, что мероприятием по льготной ипотеке предусматривается первоначальный взнос в размере 20%, регион предлагает целесообразным дополнить параметры возможностью субсидировать указанный взнос отдельным категориям (врачи, учителя и др. специалисты) в зависимости от специфики каждого субъекта РФ, за счет федерального и областного бюджетов. Это позволит снизить социальную напряженность среди сельского населения (особенно среди многодетных семей), удовлетворить их многолетнее пребывание в очереди на улучшение жилищных условий. В этом случае Воронежская область могла бы установить единую очередность для всех категорий (АПК, социальная сфера) и способов улучшения жилищных условий по хронологии с первоочередным представлением соцвыплат молодым специалистам, а также многодетным семьям. Те семьи, которые не желают годами пребывать в очереди на получение социальной выплаты, воспользуются льготной ипотекой.

Относительно проблемы сельских дорог Виктор Логинов сообщил :"Сегодня сеть дорог муниципального значения составляет 17,9 тыс. км (из них 7 тыс. км имеют твердое покрытие). В нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии находится только 41% дорог. Губернатором принято решение о направлении в 2019 году 2,1 млрд рублей на ремонт местных дорог, в том числе 1 млрд именно на дороги в селах. На текущий момент это самое ожидаемое жителями инфраструктурное мероприятие, меняющее облик села и заслуживающее высокую оценку граждан".

И добавил:" В рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» предлагаем дополнить направления расходования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации мероприятием по капитальному ремонту и ремонту дорог в сельской местности. Это можно обеспечить посредством софинансирования по схеме «50 на 50» – за счет средств федерального бюджета и Дорожного фонда субъекта"