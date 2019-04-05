05 Апреля 2019
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Политика Курганская область

"Он себя уже зарекомендовал". Депутаты гордумы определились с человеком, который возглавит Курган

Депутаты Курганской городской думы определились с кандидатом на пост главы города, передает корреспондент Накануне.RU с заседания парламента муниципалитета.

Напомним, 4 апреля конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы выбрала претендентов. Из семи кандидатов комиссия выбрала четырех. Члены комиссии оставили действующего главу администрации города Андрея Потапова, бывшего депутата Романа Сергеечева, пенсионера МВД Владимира Тенякова и депутата Курганской областной думы Юрия Ярушина.

выборы главы Кургана, кандидаты, Роман Сергеечев, Владимир Теняков, Юрий Ярушин,(2019)|Фото: Накануне.RU

До финала не смогли дойти тюменский бизнесмен Сергей Завьялов, коммунист Артур Пущин и председатель областной общественной организации инвалидов "Диабетическое общество Курганской области" Наталья Воробьева.

Все четыре оставшихся кандидата назвали основные пункты своей программы. По словам Романа Сергеечева, во главу угла он поставит решение вопросов экологии города в том случае, если будет избран главой Кургана.

"Приоритет есть в образовании, но всем вопросам надо уделять особое внимание, однако я выделил те, которые считаю самыми главными", - отметил Сергеечев.

Также Сергеечев выступил за развитие в городе таких объектов, как контактные зоопарки.

Следующим выступил перед депутатами еще один кандидат, пенсионер МВД Владмир Теняков. Он отметил, что нужно поддерживать малый и средний бизнес и заниматься модернизацией системы образования.

"Нужно экономно и рационально использовать бюджетные средства, формировать положительный инвестиционный имидж Кургана. Нужно привлекать население к развитию общественных организаций. Реконструкция, модернизация и развитие коммунальных сетей - это тоже в приоритете", - отметил Теняков.

Последним выступил Юрий Ярушин. Он отметил, что в ближайшие пять лет Курган должен стать современным и развитым городом.

"Нужно участвовать во всех федеральных программах и приоритетных проектах. Нужно увеличивать доходы бюджета. Будем заниматься повышением уровня жизни горожан, нужны доступные программы для обучения людей старшего поколения. Также надо развивать кадровый потенциал и привлекать молодых специалистов", - отметил Ярушин.

Перед голосованием депутат городской думы от КПРФ, кандидат в губернаторы Курганской области Яков Сидоров отметил, что отказывается от голосования за кандидатов на пост главы города. Остальные парламентарии, выступая по итогам докладов кандидатов, единогласно отметили, что самым достойным кандидатом на пост главы города является Андрей Потапов. Депутат Вячеслав Тяжельников и вовсе открыто заявил, что отдаст свой голос за Потапова.

Андрей Потапов(2019)|Фото: Накануне.RU

Депутатское решение - главой города избран Андрей Потапов, который несколько лет возглавлял курганскую администрацию. Депутаты проголосовали за него единогласно.

Депутаты задали Потапову несколько вопросов, касающихся строительства детских садов, дорог, поиска потенциальных инвесторов для развития города. Потапов отметил, что в аппарате администрации появятся новые люди.

"Замечания есть ко всем. Нужно учить, воспитывать. Тот темп, который мы уже набрали, мы будем улучшать и увеличивать", - отметил Андрей Потапов, выступая перед депутатами.

выборы главы Кургана, депутаты,(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам депутата гордумы, который попросил не раскрывать его имени и фамилии, Потапов сегодня - единственный из кандидатов, который сможет четко и продуктивно работать.

"Потапов себя уже зарекомендовал, он проработал на должности сити-менеджера, понюхал, как говорится, пороху. Он знает проблемы, умеет их решать по мере возможностей городского бюджета. Зачем вносить какие-то изменения и выбирать нового человека, который еще полгода-год будет "въезжать" в дела и знакомиться с бумагами? У города нет времени на это, нужно расти и развиваться. Потапов на сегодняшний день из всех кандидатов подходит на эту должность идеально. Он - бывший силовик, четкий и продуктивный чиновник", - сообщил свою позицию Накануне.RU депутат.

Напомним, в конце октября прошлого года депутаты областной думы Зауралья решили судьбу руководителя администрации Кургана - они проголосовали за изменение структуры мэрии, закон об отмене так называемой двуглавой структуры администрации был принят в окончательном втором чтении. Именно глава города сейчас будет одновременно выполнять и функции руководителя администрации.

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"Он себя уже зарекомендовал". Депутаты гордумы определились с человеком, который возглавит Курган

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Теги: Андрей Потапов, глава, город, Курган, депутаты, голосование, выборы



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