"Он себя уже зарекомендовал". Депутаты гордумы определились с человеком, который возглавит Курган

Депутаты Курганской городской думы определились с кандидатом на пост главы города, передает корреспондент Накануне.RU с заседания парламента муниципалитета.

Напомним, 4 апреля конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы выбрала претендентов. Из семи кандидатов комиссия выбрала четырех. Члены комиссии оставили действующего главу администрации города Андрея Потапова, бывшего депутата Романа Сергеечева, пенсионера МВД Владимира Тенякова и депутата Курганской областной думы Юрия Ярушина.

До финала не смогли дойти тюменский бизнесмен Сергей Завьялов, коммунист Артур Пущин и председатель областной общественной организации инвалидов "Диабетическое общество Курганской области" Наталья Воробьева.

Все четыре оставшихся кандидата назвали основные пункты своей программы. По словам Романа Сергеечева, во главу угла он поставит решение вопросов экологии города в том случае, если будет избран главой Кургана.

"Приоритет есть в образовании, но всем вопросам надо уделять особое внимание, однако я выделил те, которые считаю самыми главными", - отметил Сергеечев.

Также Сергеечев выступил за развитие в городе таких объектов, как контактные зоопарки.

Следующим выступил перед депутатами еще один кандидат, пенсионер МВД Владмир Теняков. Он отметил, что нужно поддерживать малый и средний бизнес и заниматься модернизацией системы образования.

"Нужно экономно и рационально использовать бюджетные средства, формировать положительный инвестиционный имидж Кургана. Нужно привлекать население к развитию общественных организаций. Реконструкция, модернизация и развитие коммунальных сетей - это тоже в приоритете", - отметил Теняков.

Последним выступил Юрий Ярушин. Он отметил, что в ближайшие пять лет Курган должен стать современным и развитым городом.

"Нужно участвовать во всех федеральных программах и приоритетных проектах. Нужно увеличивать доходы бюджета. Будем заниматься повышением уровня жизни горожан, нужны доступные программы для обучения людей старшего поколения. Также надо развивать кадровый потенциал и привлекать молодых специалистов", - отметил Ярушин.

Перед голосованием депутат городской думы от КПРФ, кандидат в губернаторы Курганской области Яков Сидоров отметил, что отказывается от голосования за кандидатов на пост главы города. Остальные парламентарии, выступая по итогам докладов кандидатов, единогласно отметили, что самым достойным кандидатом на пост главы города является Андрей Потапов. Депутат Вячеслав Тяжельников и вовсе открыто заявил, что отдаст свой голос за Потапова.