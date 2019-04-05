05 Апреля 2019
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Происшествия Сибирский ФО В России

В частном доме в Кемеровской области найдены мертвыми шесть человек

В Кемеровской области найдены мертвыми шесть человек. Четверо из них - дети. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, все случилось утром 5 апреля: в одном из жилых домов города Киселевска были обнаружены тела шестерых человек, в том числе четыре ребенка в возрасте от 3 до 13 лет. По предварительным данным, накануне местные жители оставили переночевать в частном доме у пожилых родителей четверых детей, так как в своем им надо было прочистить печь. Утром они пришли за детьми, но все люди были мертвы. Вызвали "скорую помощь". Прибывшие медработники смогли лишь констатировали их смерть.

Возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте работает группа, в числе которой следователи-криминалисты, туда выехало руководство следственного управления.

Уже установлено, что в доме имелось печное отопление, и, по предварительной информации, две недели назад хозяин дома прочищал дымоход. При этом семья ни на каких учетах не состояла.

Ожидается проведение ряда экспертиз, в числе которых судебно-медицинская, которые помогут установить причину смерти погибших.

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В частном доме в Кемеровской области найдены мертвыми шесть человек

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Теги: дом, погибшие, Кемеровская область



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