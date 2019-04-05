05 Апреля 2019
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"Агро за качество!" Перспективы органического земледелия обсуждают в Воронеже

Накануне в Воронеже состоялось открытие Агропродовольственного форума-2019, передает корреспондент Накануне.RU. Организаторами мероприятия выступили правительство Воронежской области, Торгово-промышленная палата РФ, департамент аграрной политики области, Торгово-промышленная палата Воронежской области и выставочный центр «ВЕТА».

По поручению главы региона Александра Гусева исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачёв принял участие в открытии форума. Стоит отметить, что форум является площадкой не только для презентаций достижений, но и для обсуждения программ развития органического сельского хозяйства, обмена опытом в сфере переработки сельхозпродукции, а также безопасности пищевых производств и продуктов питания.

агропродовольственный форум 2019, хлеб, еда, огурцы, булки, продовольствие, продукты(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В  приветственном слове Сергей Трухачёв отметил, что сегодня Воронежская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по объемам производства зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, в регионе развивается перерабатывающая отрасль. "Но запросы потребителей, конкуренция на внутреннем и внешнем рынках ставят перед нами новые вызовы, открывая при этом новые горизонты. В этой связи одним из неотъемлемых факторов успешного и эффективного развития сельского хозяйства является государственная поддержка, которая дает дополнительные возможности аграрному сектору для выхода на конкурентоспособный уровень. Для этого в 2019 году на поддержку аграриев Воронежской области планируется направить порядка 7,7 млрд рублей", – сообщил Сергей Трухачёв.

агропродовольственный форум 2019,продукты, кефир, молоко, йогурт, бутылка(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Сергей Трухачёв зачитал приветственный адрес губернатора Воронежской области Александра Гусева.

– Правительство Воронежской области рассматривает аграрный сектор как драйвер региональной экономики. Направляя усилия на создание благоприятного инвестиционного климата, внедрение передовых технологий и эффективное применение государственной поддержки, мы заняли устойчивые позиции в первой пятерке регионов России по объему производимой продовольственной продукции. Одним из богатых источников дальнейшего развития агропромышленного комплекса считаю внедрение органического земледелия. В ближайшие годы это направление должно стать прорывным проектом и новым брендом региона. Такая уверенность подкрепляется созвучием тематики нынешнего представительного форума перспективным планам Воронежской области. Убежден, что Агропродовольственный форум станет эффективной площадкой для полезного профессионального диалога. Желаю участникам и гостям плодотворных дискуссий, приятного общения и выгодных деловых контактов, – говорится в приветственном адресе. 

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова в своем выступлении подчеркнула, что в быстроменяющемся современном мире неизменными остаются «замечательная земля и трудолюбивые люди».

Почетным гостем форума стал Франк Румпе, директор компании Kiwa BCS (Германия), которая является одним из ведущих мировых поставщиков услуг тестирования, инспекций и сертификации в сфере органики. Он отметил, что важно завоевать доверие потребителей, в чем и помогают органы сертификации.

В открытии форума также приняли участие руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Алексей Сапронов, руководитель департамента предпринимательства и торговли области Галина Абричкина, президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров, исполнительный директор Национального органического союза (г.Москва) Олег Мироненко.

После официальной части состоялась пленарная дискуссия «Внедрение проекта ТПП РФ «Агро за качество!». Задачей федерального проекта является обеспечение регионального рынка качественными продуктами питания и оказание комплексной поддержки производителям пищевой и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в рамках деловой программы участники обсудили технологии производства органической продукции, вопросы переработки и сбыта, меры господдержки.

агропродовольственный форум 2019, заседание, зал,кресла(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Как отметил руководитель департамента аграрной политики Алексей Сапронов, в Воронежской области в настоящее время идет подготовка к принятию нормативных документов, которые станут основой для дальнейшего развития органического сельского хозяйства. Это новый Закон Воронежской области «Об органической продукции», который будет синхронизирован с принятым в 2018 году Законом Российской Федерации № 280-ФЗ, а также постановление правительства Воронежской области, направленное на компенсацию 100% затрат на сертификацию органического производства и 50% затрат на приобретение разрешенных в органическом производстве препаратов, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Кроме того, внесены изменения в Государственную программу по развитию сельского хозяйства Воронежской области, приказом департамента аграрной политики утверждена дорожная карта по развитию производства органической продукции на период до 2022 года.

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"Агро за качество!" Перспективы органического земледелия обсуждают в Воронеже

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Теги: агропродовольственный форум 2019, хлеб, еда, продукты, продовольствие



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