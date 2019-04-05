Счетная палата РФ проверит эффективность расходования средств на реконструкцию челябинского аэропорта

Счетная палата России проведет аудит эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию челябинского аэропорта. Об этом говорится в плане проверок на 2019 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Аудит пройдет в ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" с выездом на объект строительства в Челябинске.

Напомним, реконструкция аэродрома и аэровокзала проводятся в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Аэродром аэропорта планируют построить за год. Федеральное финансирование только в транспортной части составит свыше 6 млрд руб.

В марте Главгосэкспертиза одобрила обновленный проект реконструкции аэропорта Челябинска. В проектно-сметную документацию были внесены корректировки с целью доведения аэродрома "Баландино" до III категории посадки.

Также в 2019 году запланировано контрольное мероприятие в правительстве Челябинской области. Счетная палата проверит эффективность использования средств бюджета ФОМС на строительство перинатального центра.

Напомним, 1 октября 2016 года в Челябинске открылся областной перинатальный центр, построенный по поручению президента РФ Владимира Путина. В центре оборудовано 130 коек круглосуточного пребывания. Кроме того, в структуре стационара предусмотрены родовый блок на 12 индивидуальных родовых залов, операционный блок на 3 зала, отделение реанимации для женщин – 9 коек, отделение реанимации новорожденных – 18 коек.

Напомним, в апреле 2016 года активисты ОНФ заинтересовались удорожанием проекта строительства перинатального центра. Сметная стоимость возросла более чем на 400 млн руб. Изначально проект оценивался в 2,3 млрд руб., однако позже сумма была увеличена почти на 500 млн руб. В минстрое это решение объяснили ростом курса валют, изменениями медико-технического задания и количества оборудования.

В ФАС России сочли такое изменение цены незаконным.