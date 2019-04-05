05 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

Счетная палата РФ проверит эффективность расходования средств на реконструкцию челябинского аэропорта

Счетная палата России проведет аудит эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию челябинского аэропорта. Об этом говорится в плане проверок на 2019 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Аудит пройдет в ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" с выездом на объект строительства в Челябинске.

Напомним, реконструкция аэродрома и аэровокзала проводятся в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Аэродром аэропорта планируют построить за год. Федеральное финансирование только в транспортной части составит свыше 6 млрд руб.

челябинск аэропорт баландино новый терминал макет(2018)|Фото: Накануне.ru

В марте Главгосэкспертиза одобрила обновленный проект реконструкции аэропорта Челябинска. В проектно-сметную документацию были внесены корректировки с целью доведения аэродрома "Баландино" до III категории посадки.

Также в 2019 году запланировано контрольное мероприятие в правительстве Челябинской области. Счетная палата проверит эффективность использования средств бюджета ФОМС на строительство перинатального центра.

Напомним, 1 октября 2016 года в Челябинске открылся областной перинатальный центр, построенный по поручению президента РФ Владимира Путина. В центре оборудовано 130 коек круглосуточного пребывания. Кроме того, в структуре стационара предусмотрены родовый блок на 12 индивидуальных родовых залов, операционный блок на 3 зала, отделение реанимации для женщин – 9 коек, отделение реанимации новорожденных – 18 коек.

Напомним, в апреле 2016 года активисты ОНФ заинтересовались удорожанием проекта строительства перинатального центра. Сметная стоимость возросла более чем на 400 млн руб. Изначально проект оценивался в 2,3 млрд руб., однако позже сумма была увеличена почти на 500 млн руб. В минстрое это решение объяснили ростом курса валют, изменениями медико-технического задания и количества оборудования.

В ФАС России сочли такое изменение цены незаконным.

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Счетная палата РФ проверит эффективность расходования средств на реконструкцию челябинского аэропорта

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Теги: аэропорт, аэродром, ШОС, реконструкция, федеральные средства, Счетная палата, перинатальный центр,



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