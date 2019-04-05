Прокуратура запросила для подростков, которые до смерти забили инвалида в Березовском, 10 лет колонии

Государственный обвинитель запросил для четырёх подростков, которые до смерти забили инвалида в Березовском, по 9 лет и 9 месяцев колонии. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в настоящее время судебные прения продолжаются, в них выступают адвокаты подсудимых.

В Березовском городском суде завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении четырёх несовершеннолетних подростков. Им предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью).

"Предъявленное обвинение прокуратурой города поддержано в полном объеме", - добавили в ведомстве.

Ранее СКР переквалифицировал статью с "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" на "убийство".

Напомним, тело убитого было найдено 10 августа 2018 года в районе гаражей на улице Исакова в Березовском. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы. В преступлении подозревают четверых школьников от 14 до 16 лет. Одного из них сразу взяли под стражу, а позднее, по решению суда, и второго подростка. Двое других школьников сейчас находятся под домашним арестом.

"На территории гаражного комплекса подростки с особой жестокостью подвергли потерпевшего избиению, совместно нанесли множественные удары по телу и голове, использовали в качестве оружия табурет, надевали на голову ведро, пинали по нему, активно демонстрировали пренебрежительное отношение к потерпевшему. Смерть наступила спустя непродолжительное время от сочетанной травмы головы", - сообщается в уголовном деле.

Жители Березовского, потрясенные расправой над инвалидом, хотели выйти на митинг, но позже отказались от этой идеи. Тогда петицию на Change.org с требованием "наказать убийц инвалида" за пару суток подписали более 100 тыс. человек.