05 Апреля 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Реализацию молодежной политики в Югре высоко оценили на федеральном уровне

Регионы России проранжировали по эффективности реализации молодежной политики. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра занял в этом рейтинге пятое место и обогнал все регионы Уральского федерального округа.

Итоговый рейтинг эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, опубликовало Федеральное агентство по делам молодежи.

Авторы исследования оценивали проведенные в 2018 году мероприятия, уровень финансовой поддержки инициативной молодежи и некоммерческих организаций, обеспечение реализации государственной молодежной политики и ряд других показателей.

Первое место занял Красноярский край, второе – Татарстан. На третьей позиции Башкортостан. Четвертое место принадлежит Санкт-Петербургу. Пятое место занял Ханты-Мансийский автономный округ, он набрал 71,29% выполняемости.

Югра оказалась лидером среди регионов УрФО, обогнав Тюменскую и Челябинскую области, которые разместились соответственно на втором и третьем местах в рейтинге федерального округа. Четвертое и пятое места заняли Курганская область и ЯНАО, а замкнула рейтинг УрФО Свердловская область.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры, регион в 2018 году продемонстрировал высокий уровень участия во всероссийской молодежной форумной кампании – более 200 молодых югорчан. А финансовая поддержка инициативной молодежи и НКО автономного округа в рамках проведения грантовых конкурсов в прошлом году превысила 20 млн руб. Ханты-Мансийский автономный округ известен и масштабной работой по развитию добровольческого и волонтерского движения.

За примерами же неэффективной молодежной политики в том же УрФО далеко ходить не нужно. Недавно отчет о ее реализации в Екатеринбурге рассматривался на заседании городской думы. При том, что на направление в 2018 году было выделено 463 млн руб., от председателя комитета по молодежной политике администрации Екатеринбурга Юлии Касимовой депутаты не смогли добиться конкретных ответов на вопрос, каков эффект от освоения денег. Парламентарии отмечали, что среди мероприятий очень много массово-развлекательных, которые с натяжкой можно оценить на 20 млн руб., но никак не на сотни миллионов. Резюмировал отношение депутатов Михаил Вечкензин: "На полмиллиарда только поём и пляшем, но ничего не делаем!"

Как считают эксперты, Федеральное агентство по делам молодежи опубликованным рейтингом подтвердило, что у ХМАО-Югры подход к реализации молодежной политики комплексный, системный и ответственный.

Губернатор Югры(2018)|Фото: admhmao.ru

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Реализацию молодежной политики в Югре высоко оценили на федеральном уровне

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Теги: молодежная политика, волонтерское движение



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