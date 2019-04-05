05 Апреля 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Югорские "Коммунисты России" заявили о расколе в партии

Руководство нижневартовского отделения партии "Коммунисты России" выразило недоверие окружному комитету. Обращение в адрес руководителя ЦК партии Максиму Сурайкина поддержали партийцы из Когалыма, Мегиона, Радужного и Лангепаса. Члены местных отделений утверждают, что руководитель политобъединения в ХМАО Вадим Абдуррахманов по личным мотивам исключает из партии сторонников, передает корреспондент Накануне.RU.

Нижневартовское и когалымское отделения партии представляют абсолютное большинство, говорится в обращении.

"Они в полном составе выразили недоверие окружному комитету. "Просим центральный комитет партии направить в округ представителя для проведения общего собрания. Считаем нелигитимными действия окружного комитета, направленные на исключение из партии членом нижневартовского и когалымского горкомов без утверждения ЦК", - говорится в письме.

По решению Абдуррахманова из партии был исключен Андрей Быченко, рассказала Накануне.RU руководитель отделения Наталья Бражненко: "Он единолично принимает решения, кто будет в партии, а кто нет. На наши обращения не реагировал, от Абдуррахманова, скорее всего, я ответов и не получу".

Лидер югорских "Коммунистов России" в комментарии Накануне.RU заявил, что фактов массовых исключений из партии нет, а обращение к Сурайкину - продолжение борьбы сторонников Быченко. "Нельзя просто исключить человека из партии. Нужны основания: неоднократное нарушение устава, выговоры. Такой случай был один - Быченко, но он даже не успел получить партбилет".

Напомним, нижневартовские "Коммунисты России" уже выступали против окружного руководителя и обвиняли его в саботаже выдачи партбилетов.

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Югорские "Коммунисты России" заявили о расколе в партии

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Теги: Коммунисты России, Вадим Абдуррахванов



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