05 Апреля 2019
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"Автомобилист" заключил новый контракт с Голышевым на четыре года

Хоккейный клуб из Екатеринбурга "Автомобилист" заключил новый контракт со своим воспитанником Анатолием Голышевым сроком на четыре года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Отметим, что Голышев с 2012-го года начал выступать за молодежную команду "Авто" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), где суммарно сыграл 84 матча, набрав 93 (37+56) очка. С 2013-го нападающего начали привлекать к матчам основной команды, а в сезоне 2015/16 Голышев стал лучшим бомбардиром "Автомобилиста". Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он сыграл 307 матчей, в которых заработал 167 (86+81) очков. В этом сезоне на счету 24-летнего форварда 45 (21+24) очков в 63-х играх.

Как сообщало Накануне.RU, ранее клуб из уральской столицы также продлил контракт с чешским вратарем Якубом Коваржом.

В этом сезоне "Автомобилист" вылетел из Кубка Гагарина, уступив во втором раунде плэй-офф уфимскому "Салавату Юлаеву".

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"Автомобилист" заключил новый контракт с Голышевым на четыре года

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Теги: Автомобилист, контракт, Анатолий Голышев



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