Актер Виктор Сухоруков сломал руку, упав на сцене во время спектакля

05 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России Москва

Актер Виктор Сухоруков сломал руку, упав на сцене во время спектакля

Известный российский актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку.
Читайте также:

Все случилось во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра Моссовета в финальной части трагикомедии. Как сообщает РИА Новости, актер, пытаясь перепрыгнуть через ковер, который, по задумке, должен был расстелиться прямо под ним, внезапно споткнулся и упал.

Виктор сразу же заявил коллегам, что сломал руку или она у него "вылетела". Уже через минуту занавес опустился и он смог покинуть сцену только с помощью посторонних. После этого исполнитель одной из главных ролей Андрей Шарков извинился перед зрителями и объявил, что спектакль не будет закончен.

Виктор Сухоруков(2019)|Фото: ТАСС, Сергей Севостьянов

В самом театре также подтвердили, что Сухоруков получил травму.

Напомним, недавно Виктор Сухоруков прокомментировал идею снять продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова "Брат". Артист, который сыграл в обоих картинах, выступил категорически против.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Актер Виктор Сухоруков сломал руку, упав на сцене во время спектакля

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сухоруков, травма, актер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 245

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети