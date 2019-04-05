Актер Виктор Сухоруков сломал руку, упав на сцене во время спектакля

Известный российский актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку.

Все случилось во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра Моссовета в финальной части трагикомедии. Как сообщает РИА Новости, актер, пытаясь перепрыгнуть через ковер, который, по задумке, должен был расстелиться прямо под ним, внезапно споткнулся и упал.

Виктор сразу же заявил коллегам, что сломал руку или она у него "вылетела". Уже через минуту занавес опустился и он смог покинуть сцену только с помощью посторонних. После этого исполнитель одной из главных ролей Андрей Шарков извинился перед зрителями и объявил, что спектакль не будет закончен.

В самом театре также подтвердили, что Сухоруков получил травму.

Напомним, недавно Виктор Сухоруков прокомментировал идею снять продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова "Брат". Артист, который сыграл в обоих картинах, выступил категорически против.