05 Апреля 2019
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Общество

Экс-муж Бритни Спирс требует увеличения алиментов – он сидит с детьми, пока певица в психбольнице

Алчность бывшего мужа Бритни Спирс Кевина Федерлайна (41) не знает границ. Пока 37-летняя певица лежит в психиатрической больнице, а ее отец Джейми Спирс приходит в себя после сложной операции на кишечнике, Федерлайн решил потребовать с экс-супруги повышение алиментов, мол, двое сыновей все это время будут с ним, и у него вырастут расходы. При этом всего несколько месяцев назад он уже судился с Бритни и вынудил ее повысить алименты.

В сентябре прошлого года Федерлайн подал в суд, требуя в три раза увеличить алименты. На тот момент Спирс платила ему $20 тыс. в месяц на двух погодков (12 и 13 лет). Это требование он объяснил тем, что у него есть еще трое детей от других отношений, а доходы в десятки раз меньше, чем у Бритни. В итоге бывшим супругам удалось договориться до суда, но, по слухам, Бритни была очень недовольна. Ее положение осложняется тем, что она даже не может самостоятельно распоряжаться своими деньгами: уже более десяти лет ее опекуном является отец. Без его согласия певица не может потратить деньги, выйти замуж или родить ребенка.

И вот в конце прошлого года Джейми заболел. Он перенес уже две операции на кишечнике, последняя из которых дала осложнения. Бритни так измотала эта ситуация, что она решила добровольно лечь в психиатрическую больницу. И вот теперь новый стресс, который явно не будет способствовать ее скорейшей поправке.

 

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Экс-муж Бритни Спирс требует увеличения алиментов – он сидит с детьми, пока певица в психбольнице

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Теги: бритни спирс, кевин федерлайн, алименты



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