Из-за затонувших в Карском море 400 тонн ямальского металлолома возбуждено уголовное дело

По факту опрокидывания несамоходного судна "Баржа-2" в Карском море возбуждено уголовное дело по ч1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, инцидент произошел 31 октября, около 9.50 по местному времени. Буксир "Герой П. П. Кожин", перевозивший на барже 400 тонн металлолома попал в шторм в Байдарацкой губе Карского моря. "Баржа-2" перевернулась кверху днищем. В результате, весь груз был утрачен.

Сумма ущерба превысила 1 млн руб.

"Движение баржи осуществлялось при отрицательных температурах воздуха под воздействием штормового ветра и волнения в условиях обледенения, что в совокупности привело к снижению остойчивости, большому статическому крену и смещению груза к правому борту, который при этом повредил бортовую часть судна, что привело к затоплению балластных танков правого борта, потере остойчивости и последующему опрокидыванию несамоходного судна "Баржа-2", - пояснили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Сейчас ведомство проводит судоводительскую экспертизу, допрашиваются свидетели и потерпевшие.