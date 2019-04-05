05 Апреля 2019
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Спорт Челябинская область

Алексей Текслер избран президентом хоккейного клуба "Трактор"

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер избран президентом ХК "Трактор". Директором клуба на общественных началах стал президент группы компаний "Бовид" Борис Видгоф, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, накануне на своей первой пресс-конференции Алексей Текслер сообщил, что директор Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев покинут ХК "Трактор". Куратором клуба определен Борис Видгоф. Он представит предложение по структуре клуба и руководству.

"В первую очередь, идет речь о поиске нового тренера и формировании команды, ее комплектации. Это вопрос сегодняшнего дня, его откладывать нельзя", - подчеркнул врио губернатора.

Иван Сеничев комментируя информацию о своем уходе сообщил, что этот вопрос был согласован.

"По Уставу организации хоккейный клуб "Трактор" контракт с директором заключается на три года. По срокам он как раз у меня завершился", - подчеркнул он.

Он отметил, что за последние несколько лет хоккейная планка поднята очень высоко.

"Отрицать достижения "Трактора" трудно. Желаю всем удачи в удержании и дальнейшем подъеме высокого уровня челябинского хоккея", - добавил он.

Отметим, что в первом раунде плей-офф "Трактор" потерпел четыре поражения подряд от "Автомобилиста" и завершил сезон. У тренера претензий к хоккеистам нет, по его словам, они "сделали все, что смогли".

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Алексей Текслер избран президентом хоккейного клуба "Трактор"

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Теги: ХК Трактор, Алексей Текслер, Иван Сеничев,



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