"Рассыпается и ждёт ремонта". На жителя Екатеринбурга упала часть облицовки исторического здания

На жителя Екатеринбурга обрушилась часть облицовки здания. Как сообщается в группе "Типичный Екатеринбург" в социальной сети "ВКонтакте", облицовка упала со здания на улице Первомайской, 1, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ничего критичного для здоровья, но здание в аварийном состоянии и требует ремонта. Более того, дом находится в центре города и является воплощением исторического Екатеринбурга", - сообщает подписчик.

Отмечается, что дом входит в перечень объектов культурного наследия города. Построен во второй половине 19 века. В нем располагалась золотосплавная химическая лаборатория.

"Сюда поступало шлиховое золото со всех приисков Урала. После его переплавки проводились специальные исследования по определению чистоты металла. На полученных слитках ставилось клеймо с указанием веса в фунтах и золотниках. Затем золото отправлялось на Монетный двор в Санкт-Петербург", - пишет управление госохраны Свердловской области.

"А теперь вот рассыпается и ждёт ремонта", - резюмировал подписчик.