Строительство инфраструктуры в Арктике обсудят на международном форуме с участием Якушева

Особенности строительства инфраструктуры в условиях вечной мерзлоты обсудят участники форума "Арктика – территория диалога". На пятом международном форуме в треке деловой программы "Прибрежные территории" состоится дискуссия "Строительство на Севере: долговечность и надежность". Ожидается, что эксперты проработают масштабные проекты по модернизации и реконструкции социальной, промышленной, жилищной, транспортной и иной инфраструктуры российской Арктики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе форума, в дискуссии примет участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев и другие федеральные чиновники.

V Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне.

Освоение Арктического шельфа Российской Федерации обозначено долгосрочной стратегической задачей государства на ближайшие десятилетия. На государственную экспертизу поступают проекты строительства морских ледостойких платформ, реконструкции отдельных платформ, строительства скважин с нефтегазодобывающих платформ, подводных добычных комплексов и другой инфраструктуры. С учетом того, что перспективные нефтегазодобывающие районы нашей страны все более смещаются в арктические регионы, разработка новых технологий строительства, применимых в условиях Крайнего Севера, имеет стратегическое значение.

Ямало-Ненецкий автономный округ также готовится к участию в работе Международного арктического форума – масштабной дискуссионной площадки по обсуждению актуальных вопросов развития северных регионов. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее перечислил масштабные проекты, которые предстоит реализовать региону: снять инфраструктурные ограничения – создать новую транспортную карту Арктики, увеличить грузопоток по Северному морскому пути и создать комфортные условия для жизни людей.

А реализация проекта по созданию Северного широтного хода позволит решить поставленную президентом задачу по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 г. СШХ даст новый импульс для развития округа, позволит наращивать темпы разработки месторождений и упростит доставку грузов из Западной Сибири. В России рассматривается возможность создания Арктического кластера, который в полном объеме будет работать на обеспечение загрузки СМП.

У Ямала уже есть опыт использования уникальных технологий при строительстве объектов в условиях вечной мерзлоты. В регионе запущен проект "Ямал-СПГ" – это мощности по добыче, сжижению и поставкам природного газа на полуострове Ямал, они состоят из завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, запасы газа в котором оцениваются в 926 млрд м3, и морского порта Сабетта для погрузки продукции на СПГ-танкеры.

Уникальность "Ямал-СПГ" в том, что грандиознее строительства в нефтегазовом секторе современной России еще не затевалось. Фактически завод был построен на пустом месте, где раньше были только тундра и вечная мерзлота. "Ямал-СПГ" – это самый северный завод СПГ в мире, который работает в условиях Арктики, единственный в мире завод, построенный в столь северных широтах. Удаленное местоположение, сложные климатические условия, значительные перепады температур создают немало проблем, но все они были преодолены.

"Удаленность от промышленно развитых регионов, отсутствие развитой инфраструктуры и невозможность ее опережающего создания, неблагоприятные географо-климатические и сложные инженерно-геологические условия, – все это создает весомые трудности в освоении регионов Арктики, – считает министр Владимир Якушев. – Наша задача – найти способы минимизации всех видов нагрузки на природную среду как во время строительства, так и во время эксплуатации объектов. Для достижения этой цели необходима разработка и применение современных технических решений".

V Международный форум "Арктика – территория диалога" будет проходить в Санкт-Петербурге 9-10 апреля 2019 года. Как ожидается, центральным событием станет пленарное заседание с участием Владимира Путина.