Приставы арестовали помещение "Союза архитекторов" в Екатеринбурге

Судебные приставы арестовали помещение "Союза архитекторов" в Екатеринбурге. Причиной стал почти миллионный долг перед управляющей компанией.

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Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, ранее суд постановил взыскать в пользу ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района" проценты с продолжением их начисления по дату фактической оплаты долга в 995 тыс. руб. Поскольку должник не платил, приставы запретили совершение регистрационных действий в отношении имущества организации - нежилого помещения.

Однако и эта мера не оказала должного воздействия, тогда судебный пристав-исполнитель сходил на место, где составил акт описи и ареста помещения "Союза архитекторов". Кроме этого, было вынесено постановление о взыскании с должника сбора по исполнительному производству.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге компанию микрозаймов оштрафовали за преследование должника.