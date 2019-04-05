05 Апреля 2019
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ЦСКА сыграет с "Басконией" в первом раунде плэй-офф баскетбольной Евролиги

Российский баскетбольный клуб ЦСКА встретится с испанской "Басконией" в первом раунде плэй-офф Евролиги.

Накануне об клуба провели матч последнего тура регулярного чемпионата. Победу во встрече одержала российская команда со счетом 82:78.

Таким образом, армейцы вышли в плэй-офф со второго места, а испанцы с седьмого.

В других парах турецкий "Фенербахче" (1 место по итогам чемпионата) встретится с литовским "Жальгирисом" (8), испанский "Реал" (3) с греческим "Панатинаикосом" (6), а турецкий "Анадолу Эфес" (4) c испанской "Барселоной" (5).

Серии пройдут до трех побед.

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ЦСКА сыграет с "Басконией" в первом раунде плэй-офф баскетбольной Евролиги

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Теги: Евролига, ЦСКА, Баскония, жеребьевка



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