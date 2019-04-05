В Челябинской области гарантирующим поставщиком электроэнергии станет совместное предприятие ЭК "Восток" и "Фортума"

Министерство энергетики РФ определило победителя конкурса по выбору гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области. Им стало совместное предприятие ЭК "Восток" и "Фортума", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Статус гарантирующего поставщика будет присвоен с 1 июля. Компания будет обслуживать более чем 1,5 млн потребителей в регионе.

"По условиям конкурса совместное предприятие обязуется выплатить 100% долгов "Челябэнергосбыта" перед поставщиками оптового рынка электроэнергии, сумма которых составляет 4,8 млрд руб.", - отметили в компании.

Напомним, в июне прошлого года ПАО "Челябэнергосбыт", накопивший многомиллионные долги, лишили статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности. В отношении компании прекращена поставка электрической энергии. "МРСК Урала" был присвоен статус гарантирующего поставщика до проведения конкурса по выбору нового ГП для Южного Урала, но не более чем на 12 месяцев.

В апреле Арбитражный суд области ввел процедуру наблюдения В ПАО "Челябэнергосбыт" и ООО "АЭС Инвест". В суд обратилось "МРСК Урала". ПАО "Челябэнергосбыт" не урегулировал в добровольном порядке вопрос по погашению дебиторской задолженности перед электросетевой компанией, которая составляет порядка 3,5 млрд руб. Собственники компании направляли средства, полученные от потребителей электроэнергии, на нужды, не связанные со сбытовой деятельностью компании.

Добавим, что границами зоны деятельности гарантирующего поставщика является вся Челябинская область за исключением зоны действия ООО "Магнитогорская энергетическая компания".