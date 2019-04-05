Судебные разбирательства югорских властей с "ВИС Инфраструктура" не помешают строительству перинатального центра

Служба жилищного контроля и строительного надзора Югры подала исковое заявление на компанию ООО "ВИС ИНФРАСТРУКТУРА", которая является окружным партнером по строительству центра охраны материнства и детства в Сургуте. В департаменте здравоохранения Югры уверяют, что на строительство Центра охраны материнства и детства это никак не повлияет, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, проектом предусмотрено более 1550 лечебных, диагностических, учебных, хозяйственных помещений. Оснащение центра включает 18 тысяч единиц оборудования. Строительство центра находится под непосредственным контролем властей Ханты-Мансийского автономного округа. О планах завершить строительство в 2019 году губернатор Югры Наталья Комарова рассказала в ноябре 2018 года – в ежегодном отчете о работе правительства перед жителями региона. А в октябре, во время визита к нам президента России Владимира Путина, она сообщила главе государства, что в структуре будущего центра создается медицинский кластер, занимающийся здоровьем и будущих родителей, и ребенка. Центр рассчитан на 10 тысяч родов в год, сможет принимать пациентов из других регионов.

Иск касается неустойки за просрочку сдачи объекта, что предусмотрено соглашением о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с застройщиком. Сумма неустойки составляет 218,5 млн руб. И как распорядители бюджетных средств, региональные ведомства обязаны отреагировать на нарушение сроков строительства. Тем не менее, в департаменте здравоохранения ситуацию называют штатной.

"Стороны выполнят все обязательства, которые возложены на них соглашением о государственно-частном партнерстве. И регион, и частный партнер – "ВИС Инфраструктура" - заинтересованы в том, чтобы этот важный и востребованный объект здравоохранения был запущен в срок", - подчеркивают в окружном депздраве.

Напомним, что строительные работы были начаты в августе 2015 года. И в конце 2018 года одна из самых главных строек округа вышла на финишную прямую. Символично, что 2019 год в Югре объявлен Годом семьи.