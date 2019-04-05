05 Апреля 2019
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Общество За рубежом

Instagram принца Гарри и Меган Маркл поставил мировой рекорд

Аккаунт принца Гарри (34) и Меган Маркл (37) в Instagram побил мировой рекорд – он стал самым быстрорастущим блогом за всю историю соцсети. Буквально за сутки с момента открытия он набрал два миллиона подписчиков, а сейчас в нем уже 3,7 млн пользователей. При этом значительная часть пришла из ранее общего для Гарри с Меган и принца Уильяма и Кейт Миддлтон аккаунта Кенсингтонского дворца. Теперь семьи братьев окончательно разделились, и армия поклонников Меган "эмигрировала" на собственную страницу герцога и  герцогини Сассекских.

Британские журналисты уверены, что количество подписчиков аккаунта еще вырастет в момент рождения у Сассексов ребенка, что должно произойти с недели на неделю.

Некоторое время назад появилась информация о том, что в пресс-офисе Кенсингтонского дворца есть специальный отдел, который только тем и занимается, что удаляет негативные комментарии из соцсетей принца Уильяма, Кейт Миддлтон, принца Гарри и Меган Маркл. Причем львиная дола таких высказываний приходится именно на последнюю. Многие до сих пор не могут смириться с тем, что в королевской семье появилась девушка из Голливуда. Теперь же присмотром за соцсетями Гарри и Меган займется Букингемский дворец: Елизавета II решила взять под контроль работу канцелярии Гарри и Меган.

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Instagram принца Гарри и Меган Маркл поставил мировой рекорд

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Теги: instagram, соцсеть, принц гарри и меган маркл, британская королевская семья



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