05 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге начали избавляться от незаконных киосков. С ВИЗа вывезли 15 ларьков

В Екатеринбурге начали избавляться от самовольно установленных киосков и трейлеров. Администрация Верх-Исетского района демонтировала 15 уличных киосков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Администрация Верх-Исетского района направила в адрес собственника объекта предписание о необходимости его демонтажа в добровольном порядке. Однако по истечении установленного срока земельный участок не был освобожден", - добавили в районной администрации.

Демонтировали несколько киосков "Фейерверки", киоск "Общественное питание", трейлер "9 островов". Также под демонтаж попали ларьки с шаурмой и палатки быстрого питания, в частности Kebab king.

Напомним, что власти Екатеринбурга утвердили концепцию, по которой в городе не должно остаться ни одного киоска, павильона или торговой палатки.

В соответствии с концепцией подготовки Екатеринбурга к его 300-летнему юбилею, в ближайшие 2-3 года в центральных районах города не должно остаться ни одного киоска.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поставил задачу ликвидировать объекты нестационарной торговли в городе. Очистить город от торговых павильонов планируется к 2022 году. Под исключение попали только киоски по продаже мороженого и печатной продукции.

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В Екатеринбурге начали избавляться от незаконных киосков. С ВИЗа вывезли 15 ларьков

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Теги: екатеринбург, незаконная постройка, ларёк, судебные приставы



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Ранее 26.03.2019 13:44 Мск В ближайшие три года в центральных районах Екатеринбурга не останется ни одного киоска

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