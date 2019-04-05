В Екатеринбурге начали избавляться от незаконных киосков. С ВИЗа вывезли 15 ларьков

В Екатеринбурге начали избавляться от самовольно установленных киосков и трейлеров. Администрация Верх-Исетского района демонтировала 15 уличных киосков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Администрация Верх-Исетского района направила в адрес собственника объекта предписание о необходимости его демонтажа в добровольном порядке. Однако по истечении установленного срока земельный участок не был освобожден", - добавили в районной администрации.

Демонтировали несколько киосков "Фейерверки", киоск "Общественное питание", трейлер "9 островов". Также под демонтаж попали ларьки с шаурмой и палатки быстрого питания, в частности Kebab king.

Напомним, что власти Екатеринбурга утвердили концепцию, по которой в городе не должно остаться ни одного киоска, павильона или торговой палатки.

В соответствии с концепцией подготовки Екатеринбурга к его 300-летнему юбилею, в ближайшие 2-3 года в центральных районах города не должно остаться ни одного киоска.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поставил задачу ликвидировать объекты нестационарной торговли в городе. Очистить город от торговых павильонов планируется к 2022 году. Под исключение попали только киоски по продаже мороженого и печатной продукции.