Челябинского депутата и бизнесмена подозревают в махинациях с продажами микроавтобусов городскому МУПу

К депутату Челябинской городской думы и руководителю предприятия "Мегаавто" Станиславу Новичихину нагрянули сотрудники ФСБ и полиции, силовики провели обыски и изъяли необходимую документацию.

Как отметили в ФСБ, возбуждено уголовное дело.

"Мероприятия подтверждаем. На основании переданных материалов УФСБ по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Управление осуществляет его оперативное сопровождение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ региона.

Детали силовое ведомство не раскрывает, однако Накануне.RU стала известна суть обвинения - несколько лет назад фирма Новичихина реализовала более десятка подержанных микроавтобусов иностранного производства "Челябавтотрансу" в рамках аукциона, вот только с документами фирмы оказалось не все гладко: контракты были завышены.