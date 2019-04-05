05 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

Челябинского депутата и бизнесмена подозревают в махинациях с продажами микроавтобусов городскому МУПу

К депутату Челябинской городской думы и руководителю предприятия "Мегаавто" Станиславу Новичихину нагрянули сотрудники ФСБ и полиции, силовики провели обыски и изъяли необходимую документацию.

Как отметили в ФСБ, возбуждено уголовное дело.

"Мероприятия подтверждаем. На основании переданных материалов УФСБ по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Управление осуществляет его оперативное сопровождение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ региона.

Детали силовое ведомство не раскрывает, однако Накануне.RU стала известна суть обвинения - несколько лет назад фирма Новичихина реализовала более десятка подержанных микроавтобусов иностранного производства "Челябавтотрансу" в рамках аукциона, вот только с документами фирмы оказалось не все гладко: контракты были завышены.

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Челябинского депутата и бизнесмена подозревают в махинациях с продажами микроавтобусов городскому МУПу

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Теги: Станислав Новичихин, Челябинск, махинации, обыски, Мегаавто, ФСБ, МВД, Челябавтотранс, депутат



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