05 Апреля 2019
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"Вперед и с песней": в МИД РФ ответили украинскому министру, обещавшему въехать в Москву на танке

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, пообещавшего въехать в Москву на танке.

Напомним, Омелян в ответ на предложение со стороны российских властей обсудить единое транспортное сообщение пригрозил, что прибудет в столицу вместе с союзниками на танке с надписью "На Москву".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook, что Москва, в которую собрался въехать Омелян, находится в штате Айдахо.

танки Т-90, Т-34, Т-72(2018)|Фото: Накануне.RU

"Вперед и с песней", - добавила она.

В свою очередь, крымский депутат Руслан Бальбе, комментируя высказывание Омеляна, заметил, что украинский министр погорячился и его часто заносит в такого рода заявлениях, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Омеляну "светит" до 10 лет тюрьмы: следствие подтвердило его незаконное обогащение. Завершившееся следствие установило, что в 2015 году, находясь в должности замминистра инфраструктуры, Омелян приобрел в собственность активы, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы. Также он не внес в декларацию сведения о своем автомобиле BMW X5, расходы на аренду дома, в котором он проживал, факт постоянного пользования другим загородным домом и земельным участком.

Омелян также известен тем, что в августе 2017 года заявил, что жителям Украины "нечего ездить в Россию". Он продвигал идею полностью запретить транспортное сообщение с Россией и сообщил, что подписал некий "исторический документ" об этом.

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"Вперед и с песней": в МИД РФ ответили украинскому министру, обещавшему въехать в Москву на танке

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Теги: Омелян, Захарова, Москва, танк



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