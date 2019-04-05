05 Апреля 2019
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Политика Украина

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Президент Украины Петр Порошенко призвал шоумена и своего соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского прийти на дебаты с ним.

Порошенко записал ночное видеообращение и призвал Зеленского быть мужиком.

"Это некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты", - сказал Порошенко в ночном видеообращении.

По его словам, Зеленскому следует прекратить искать причины и ставить условия. Он также добавил, что согласен провести дебаты на стадионе "Олимпийском".

Напомним, вечером 31 марта, когда стало известно, что Зеленский побеждает в первом туре выборов с большим отрывом, обескураженный Порошенко назвал его марионеткой другого олигарха Игоря Коломойского и заявил, что если он будет уклоняться от публичных дебатов, "он будет знать, что ему нечего сказать". Вероятно, Порошенко рассчитывал, что Зеленский не решится на дебаты.

В штабе Зеленского несколько дней размышляли о тактике действий в вопросе дебатов. Его советник Дмитрий Разумков заявил, что Порошенко сначала должен извиниться за "марионетку Коломойского". Потом пошли в наступление, выдвинув ряд заведомо неприемлемых для Порошенко требований, в том числе опубликовать перечень своих офшорных компаний.

Напомним, второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

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Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

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Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты, выборы, Украина



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