"Собянинский прорыв" в тоннеле привел к проблемам с судоходством и миллиардным потерям

Из-за январского "прорыва" в Тушинском тоннеле может быть перенесено начало навигации по Москва-реке, что сулит серьезные финансовые потери. О проблемах с навигацией в столице пишет "Коммерсант".

Тоннель в районе канала имени Москвы затопило 10 января из-за провала грунта в дамбе. Дамба дала течь из-за сильного скопления воды. Площадь провала составила около 70 кв. м. Движение по тоннелю было парализовано, городским службам пришлось слить из шлюза 300 тысяч кубометров воды.

Последствия "прорыва" оказались серьезней, чем предполагалось изначально. Есть многочисленные провалы грунта, через которые просочилась вода. В результате принято решение не открывать навигацию на осушенном участке канала 24 апреля вместе с началом судоходства по Москве и Московской области.

Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что движение по каналу удастся возобновить даже летом из-за большого объема работ. Это может привести к убыткам в размере 2 млрд руб.

По данным издания, грузопотоки придется переключать с рек на другие виды транспорта.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин связывал инцидент с "профессиональной безграмотностью" московских властей, у которых "отсутствует контроль за соблюдением технологий" при строительстве инженерных объектов.

"Если в 2003 году были совершены какие-то нарушения, то это означает, что в Москве отсутствует контроль за соблюдением технологий при строительстве, причем не просто стандартных объектов, а уникальных сооружений, которые заведомо должны привлекать к себе повышенное внимание…Игнорирование последствий собственной деятельности выливается в подобные аварии", - выразил он мнение в комментарии Накануне.RU.