"Собянинский прорыв" в тоннеле привел к проблемам с судоходством и миллиардным потерям

05 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Центральный ФО Москва Московская область

"Собянинский прорыв" в тоннеле привел к проблемам с судоходством и миллиардным потерям

Из-за январского "прорыва" в Тушинском тоннеле может быть перенесено начало навигации по Москва-реке, что сулит серьезные финансовые потери. О проблемах с навигацией в столице пишет "Коммерсант".

Тоннель в районе канала имени Москвы затопило 10 января из-за провала грунта в дамбе. Дамба дала течь из-за сильного скопления воды. Площадь провала составила около 70 кв. м. Движение по тоннелю было парализовано, городским службам пришлось слить из шлюза 300 тысяч кубометров воды.

Последствия "прорыва" оказались серьезней, чем предполагалось изначально. Есть многочисленные провалы грунта, через которые просочилась вода. В результате принято решение не открывать навигацию на осушенном участке канала 24 апреля вместе с началом судоходства по Москве и Московской области.

Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что движение по каналу удастся возобновить даже летом из-за большого объема работ. Это может привести к убыткам в размере 2 млрд руб.

По данным издания, грузопотоки придется переключать с рек на другие виды транспорта.

затопление Тушинского тоннеля в Москве(2019)|Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин связывал инцидент с "профессиональной безграмотностью" московских властей, у которых "отсутствует контроль за соблюдением технологий" при строительстве инженерных объектов.

"Если в 2003 году были совершены какие-то нарушения, то это означает, что в Москве отсутствует контроль за соблюдением технологий при строительстве, причем не просто стандартных объектов, а уникальных сооружений, которые заведомо должны привлекать к себе повышенное внимание…Игнорирование последствий собственной деятельности выливается в подобные аварии", - выразил он мнение в комментарии Накануне.RU.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Собянинский прорыв" в тоннеле привел к проблемам с судоходством и миллиардным потерям

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: собянинский прорыв, тушинский тоннель, тушинский прорыв



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.01.2019 09:13 Мск Лужков снял с себя ответственность за подтопление Тушинского тоннеля
Ранее 11.01.2019 18:14 Мск Власти Москвы определили план работ по восстановлению дамбы над Тушинским тоннелем
Ранее 10.01.2019 18:52 Мск Движение по Волоколамскому шоссе возобновили после ликвидации последствий затопления Тушинского тоннеля
Ранее 10.01.2019 17:25 Мск Воду в Тушинском тоннеле Москвы планируют полностью спустить к 18.00 мск
Ранее 10.01.2019 16:42 Мск "Первый обещанный прорыв": столица обсуждает затопление в Тушинском тоннеле
Ранее 10.01.2019 12:19 Мск В Москве частично перекрыто движение по Волоколамскому шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля
Ранее 10.01.2019 11:15 Мск В Москве затопило тоннель из-за провала грунта в дамбе

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 240

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети