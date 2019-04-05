В Иркутской области горела школа: площадь пожара составила 700 "квадратов"

Пожар в школе в селе Казачинское Иркутской области ликвидирован.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил на пункт пожарной связи в половине девятого утра. На адрес в срочном порядке были направлены три пожарно-спасательных расчета и вспомогательная техника.

На момент прибытия специалистов горела кровля спортзала, еще до их приезда персоналом из здания были эвакуированы все учащиеся. В результате огнем оказались повреждены спортзал, пищеблок и три кабинета. Общая площадь пожара составила около 700 кв.м. Как уточнили в ведомстве, погибших и пострадавших нет.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России. Основная версия - аварийный режим работы электрооборудования. Устанавливаются точные обстоятельства инцидента.