05 Апреля 2019
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СМИ: Антипинский НПЗ выкупит азербайджанская SOCAR

Новым владельцем Антипинского НПЗ может стать азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR. Ранее стало известно, что группа New Stream Дмитрия Мазурова ищет покупателя актива.

За 100% акций Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений группы - Могутовского, части Гремячевского и Воронцовского - SOCAR заплатит символическую сумму, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, но возьмет на себя долг в $3 млрд. При этом Мазуров в будущем может получить миноритарную долю в проданном активе.

New Stream принадлежит 80% АНПЗ, оставшаяся доля - у однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, который также ищет возможность выхода из актива.

Источники сообщают, что в шорт-лист претендентов входил ЛУКОЙЛ, но компания посчитала АНПЗ слишком дорогим активом. У SOCAR пока нет крупных активов в российской нефтяной отрасли.

Как сообщало Накануне.RU, депутаты Госдумы предложили ограничить возможность продажи крупных активов в нефтяной отрасли иностранцам. Во внесенном в ГД проекте о госрегудировании отрасли долю иностранных инвесторов ограничена 20%.

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СМИ: Антипинский НПЗ выкупит азербайджанская SOCAR

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Теги: New Stream, SOCAR



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